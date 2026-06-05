Due Spicci, perché Zerocalcare dice "Non sono un produttore", ma risulta "Produttore Esecutivo" della serie Netflix?

Tutti dalla parte di Zerocalcare. Tranne Gasparri che, lo sappiamo, non ha votato per il salario minimo ma negli scorsi giorni s'è svegliato con a cuore l'interesse dei lavoratori e quindi chiede interrogazione parlamentare sulla serie Netflix 'Due Spicci' perché girano voci su un possibile caso di sfruttamento dei freelance coinvolti nel progetto. Ma da quando in qua i diritti dei poveri cristi potranno mai interessare proprio a Gasparri?! Una palese strumentalizzazione, siamo d'accordo. Una contraddizione gigantesca, visibile pure da Marte, come ben sottolinea lo stesso Zerocalcare nel suo reel di risposta alle polemiche. Un reel che conta, a oggi venerdì 5 giugno 2026, quasi 300mila visualizzazioni. Un reel che è stato visto, riportato parola per parola dalle varie testate d'informazione. Un reel in cui Zerocalcare nel tempo di quattro minuti scarsi, si mostra dispiaciuto del fatto che chi ha collaborato alla serie non abbia pensato di rivolgersi direttamente a lui, per eventuali lamentele e proteste. "Io sono un alleato", dichiara, "Me lo potevate di' prima". Insomma, ne parla già al passato. Mentre si dice disposto a valutare 'iniziative e campagne' future sulla tematica perché 'la partita iva uccide', mica ci si può scherzare su.

Tutti l'hanno visto, tutti l'hanno ripostato, tutti l'hanno applaudito. Nessuno, a quanto pare, lo ha ascoltato per davvero. Perché Zerocalcare, in questo sacro reel, mentre elenca ogni strumentalizzazione perpetrata ai danni del suo buon nome, dice anche: "Il dato assurdo di questa discussione è che io non sono un animatore né un produttore. Quindi non ho proprio gli strumenti per fare proposte valide su 'sta roba".

Al termine di ognuno degli otto episodi che compongono 'Due Spicci', all'inizio dei titoli di coda compare il credit sul 'produttore esecutivo' della serie. E chi è? Zerocalcare. Ah.