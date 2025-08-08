Chi ha perso la guerra in Ucraina? L’Europa, isolata da Trump e Putin (ora in trattativa senza Zelensky). Dai droni sopra la Lituania alla diplomazia inesistente dell’Ue e…

C'è un suono nei cieli d’Europa. Il ronzio di un drone, che taglia il cielo. Che non colpisce, non distrugge, ma osserva, attraversa confini invisibili, si insinua nello spazio aereo di nazioni sovrane. A volte cade, altre volte si dissolve nel nulla. Ma ogni volta lascia un segnale. Un avvertimento. Una sfida. Questi droni non sono strumenti bellici nel senso tradizionale. Sono messaggeri di un conflitto ibrido, strumenti sottili di destabilizzazione psicologica e politica. Negli ultimi mesi, diversi droni partiti da territori controllati dalla Russia o dalla Bielorussia hanno sorvolato la Lituania, si sono avvicinati alla residenza presidenziale, hanno attraversato le linee di sicurezza della Nato, sfiorando il confine romeno. Nessuna esplosione, nessun attacco frontale. Solo un costante senso di minaccia. Un veleno lento e persistente che corrode la fiducia collettiva. Putin non ha bisogno di un'invasione per mettere in crisi l'Europa. Gli basta farla sentire vulnerabile. Alimentare il dubbio, insinuare la paura. Ogni drone è una domanda lasciata sospesa: siamo davvero al sicuro? E se l'Alleanza Atlantica non reagisce con decisione, se ogni violazione viene derubricata a incidente tecnico, allora la percezione di forza della Nato viene lentamente svuotata. La deterrenza si trasforma in debolezza. L'unità in disgregazione. La strategia è chiara e lucida: far sembrare l'Europa esposta, sola, inaffidabile. Spingerla a dubitare di se stessa. Per Putin, è un gioco a lungo termine. Non ha bisogno di vincere con le armi, gli basta far perdere agli altri la convinzione di poter vincere. E intanto osserva. Testa i limiti. Analizza le reazioni. E prepara il terreno per una nuova fase geopolitica. In questo quadro si inserisce un'ipotesi che, fino a poco fa, sembrava inverosimile e che oggi invece si fa strada nei corridoi della diplomazia: un vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin, con la possibile partecipazione di Volodymyr Zelensky. Non si tratterebbe di un semplice negoziato. Sarebbe un passaggio epocale. Un momento che potrebbe ridisegnare l'ordine mondiale emerso dopo la Seconda Guerra Mondiale e consolidatosi con la fine della Guerra Fredda.