Avete prenotato le vacanze estive? Salutate Fly Emirates, Ethiad e Qatar Airways: con la guerra in Iran spuntano le compagnie cinesi. Ecco come cambia la connettività aerea globale

La guerra in Iran avrà presumibilmente conseguenze anche sulle vacanze estive. Fin qui abbiamo parlato del conflitto in termini prettamente economici e geopolitici, tra i costi del conflitto e l'aumento del prezzo della benzina derivante da un blocco, parziale o peggio totale, dello Stretto di Hormuz. C'è però da iniziare a pensare anche al dossier vacanze, che poi è sempre un tema economico ma che merita un'attenzione – e un ragionamento – a parte. Il discorso è semplice: gli scaz*i tra Teheran, Paesi del Golfo e Israele hanno comportato la chiusura di vari spazi aerei in Medio Oriente. Peccato che molte di quelle aree fossero cruciali snodi aerei che garantivano il collegamento tra Europa e Asia. Le grandi compagnie europee, ma più ancora quelle del Golfo, erano infatti solite fare scalo a Dubai, Doha e Abu Dhabi per trasportare migliaia e migliaia di viaggiatori dalle capitali europee alle più gettonate mete asiatiche, o anche nei lussureggianti Qatar, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita. Numerosi voli sono stati cancellati o deviati per via della guerra, con ripercussioni dirette sulle tariffe e sulla disponibilità dei collegamenti. Il fenomeno sta spingendo i prezzi dei biglietti alle stelle. Un esempio? Su alcune rotte monitorate, tariffe che erano sotto i 300 euro sono arrivate a costare fino a oltre 7.500 euro, con incrementi fino al +1.805 % in poche ore. I collegamenti ultra gettonati come Bangkok–Milano hanno segnato aumenti di oltre l’80 %. Una bella mazzata per chi pensava di passare l'estate sulle spiagge di qualche isola thailandese.