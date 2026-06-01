La Santanché fedelissima alla linea anche da Tala Beach: “La mia amica Meloni? Se dice una cosa che non penso sia giusta obbedisco come un soldato”. Vannacci? “Dichiari le sue intenzioni”

Ma l’enigma rimane. Il generale Vannacci è un guaio? “Vorrei capire: il generale da che parte sta? Con la Russia o con l’Ucraina? Contro i terroristi o con chi spalleggia Hamas?” Aperta parentesi: si riferisce forse all’Iran? “Quando si fanno accordi bisogna prima dichiarare le proprie posizioni”. Insomma, Vannacci rende più incerta anche la profezia della Santanchè, potrebbe forse rubare voti alla destra? Lei quando fondò la Destra arrivò al 2.5% in 40 giorni, e lui punta al 4,però “attenzione”, perché poi scatta il “voto utile”. La legge elettorale, poi, non si capisce perché l'opposizione non voglia accettarla, “non è detto che la maggioranza la prenda l'attuale coalizione”. Interrogata anche un po’ su chi sia stato invitato e chi no al Tala Beach,

e Meloni non può esserci perché non può essere messa in imbarazzo. Assicura comunque che l’amicizia non si è incrinata. Salvini non c’è. Salvini, dal canto suo, dice: “Cosa c’entra?”. Dice la Pitonessa, tra virgolette. La Russa no, lui c’entra perché sono amici da quarant'anni e come non potrebbe, d'altronde. Comunque ormai è tutto esaurito, l’estate si avvicina e anche la fine della legislatura. Il limite è settembre. Tra gli addetti ai lavori si tiene duro, tra amanti a buon mercato e amanti in potenza di ministri e menestrelli, dato che comunque i tendoni nello stabilimento della Santa, quelli da 12.000 euro l’uno, sono esauriti.