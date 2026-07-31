Travaglio non tifa per la Nazionale, ma chi tifa per Travaglio? Da Victoria Cabello lo show del cinismo anti-italiano è più cringe del giustizialismo

Un sessantunenne, da sempre in carriera per talento e grinta, decide che il ruolo di ganassa contropiedista del giornalismo italiano non è più un mestiere, ma una vocazione mistica. E allora si prende sul serio. Terribilmente sul serio. Travaglio non tifa contro la Nazionale per protesta, né per delusione o disinteresse al calcio: lo fa per superiorità morale. Lui è al di sopra dello stesso pueblo che nutre quotidianamente di grandi controverità. E, da bravo epidemiologo della penna sagace, preferisce uccidere platealmente l’unico gingillo simbolico che tiene milioni di persone in un limbo distraente che li allevia dalla mancanza di soldi - che lui ben guadagna - oltre che garantirgli le ospitate in siparietti sagaci e quel tutto compreso che la fama gli dà. È bastato un attimo per far cadere Marco Travaglio nell’onanismo del sé, nella trappola della performance autoreferenziale: e ora quei pochi secondi di fronte a Victoria vagano come apoteosi del cringe e tutorial pratico su come cercare di non diventarlo. E poi, perché doversi sorbire quel suo aguzzo profilo da uomo dei francobolli del 900, mentre cerca di far capire che è intelligente, sagace, sarcastico e tutto il resto?