Le foto di Max Verstappen e Toto Wolff in vacanza insieme in Sardegna infiammano il mercato? Tutto bellissimo, ma…

A un anno di distanza, il copione rimane lo stesso. Max Verstappen e Toto Wolff pizzicati in Sardegna insieme, mentre si divertono tra mare e moto d’acqua. Stesso posto e stesse abitudini del 2025 quando, proprio come in questa stagione, l’olandese era al centro del mercato e l’opzione Mercedes era tutt’altro che remota.
L’unica differenza è che, per fare due chiacchiere, l’estate scorsa Max salì persino sullo yacht di Wolff, mentre stavolta i due si sarebbero incontrati soltanto “in acqua”, stando alle foto che in pochi minuti hanno fatto il giro del web. Nonostante ciò, l’incontro ha infiammato le teorie mercato e il perché è semplicissimo: tutto ruota intorno alla posizione di Verstappen in Red Bull, in bilico come un anno fa nonostante un contratto valido fino alla fine del 2028.
Stando alle indiscrezioni che si sono susseguite negli ultimi mesi, infatti, l’olandese potrebbe liberarsi attivando una clausola di uscita anticipata viste le performance di questo 2026 e, allora, vederlo insieme al boss della squadra in testa a questo mondiale non può che fare notizia.
Apparentemente, quindi, lo stesso identico scenario sviluppatosi la scorsa pausa estiva.
Eppure, un aspetto che annulla il valore - quantomeno di mercato - di quegli scatti c’è ed è la situazione della Mercedes. Il perché lo aveva raccontato proprio Toto Wolff in Ungheria: lo scorso anno, a metà stagione, entrambi i piloti delle Frecce d’Argento erano in fase di trattativa per i rispettivi rinnovi, con più di qualche dubbio da entrambi i lati, per ragioni differenti. Stavolta no.
Attualmente, la posizione di Kimi Antonelli non si discute, mentre quella di George Russell - nonostante le difficoltà di questo avvio di Mondiale - sembrerebbe comunque essere definita. Quindi, concretamente, di posto a Brackley non ce n’è a meno che di rivoluzioni improvvise. Ma anche in quel caso, avrebbe davvero senso affiancare a Kimi Antonelli uno come Max Verstappen?
Razionalmente la risposta è no, anche se un quattro volte campione del mondo fa sempre gola. E poi, verrebbe comunque da pensare che, se proprio Max e Toto volessero intavolare qualche conversazione di mercato, non lo farebbero sotto gli occhi di tutti in uno dei luoghi più paparazzati d’Italia.
E allora, la risposta non può che essere una sola: è stato un semplicissimo incontro, come poi successo qualche ora più tardi tra l’austriaco e Kimi Antonelli. Anche perché, va ricordato, a Monaco Wolff e Verstappen vivono a poche centinaia di metri di distanza l’uno dall’altro, quindi di discutere del proprio futuro in mezzo al mare non ne avrebbero poi così tanto bisogno.
Non c’è da stupirsi se, alla fine, anche in questo 2026 tutto si chiuderà con un nulla di fatto, come successo la passata stagione. Anche se, in quel caso, qualche possibilità di vedere Verstappen vestito di nero c’era stata per davvero. In questo, invece, l’unico colore che potrebbe caratterizzare il proprio futuro in caso di addio a Red Bull sarebbe il papaya.