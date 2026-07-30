Le foto di Max Verstappen e Toto Wolff in vacanza insieme in Sardegna infiammano il mercato? Tutto bellissimo, ma…

A un anno di distanza, il copione rimane lo stesso. Max Verstappen e Toto Wolff pizzicati in Sardegna insieme, mentre si divertono tra mare e moto d’acqua. Stesso posto e stesse abitudini del 2025 quando, proprio come in questa stagione, l’olandese era al centro del mercato e l’opzione Mercedes era tutt’altro che remota.

L’unica differenza è che, per fare due chiacchiere, l’estate scorsa Max salì persino sullo yacht di Wolff, mentre stavolta i due si sarebbero incontrati soltanto “in acqua”, stando alle foto che in pochi minuti hanno fatto il giro del web. Nonostante ciò, l’incontro ha infiammato le teorie mercato e il perché è semplicissimo: tutto ruota intorno alla posizione di Verstappen in Red Bull, in bilico come un anno fa nonostante un contratto valido fino alla fine del 2028.

Stando alle indiscrezioni che si sono susseguite negli ultimi mesi, infatti, l’olandese potrebbe liberarsi attivando una clausola di uscita anticipata viste le performance di questo 2026 e, allora, vederlo insieme al boss della squadra in testa a questo mondiale non può che fare notizia.