Guardare la F1 da Presidente della Repubblica? Troppo facile, meglio fotografarla: l’assurda storia che arriva dritta dall’ultimo GP in Ungheria

E non è un episodio isolato, anzi. A giugno era volato in Francia per la 24 Ore di Le Mans, sempre con l’attrezzatura al completo. In patria segue regolarmente MotoGP e Superbike tra Brno e Most, ma per questa passione ha attraversato mezzo mondo: fino in Arabia Saudita per fotografare la Dakar, dove aveva anche soggiornato nel bivacco insieme ai piloti.

Alcune di quelle fotografie sono finite esposte al Museo Tecnico Nazionale di Praga e, l’anno scorso, ha messo all’asta un album con i vari scatti raccogliendo quasi 30.000 euro devoluti in beneficenza a un’associazione che si occupa di bambini, genitori single e anziani.

C’è poi anche il capitolo NASCAR, per non limitarsi alla sola F1. Nell’agosto 2025, all’Autodromo di Most, Pavel non si è limitato a fotografare il NASCAR Euro Series GP della Repubblica Ceca da bordo pista: è salito lui stesso su una vettura da corsa a due posti, guidato dal due volte campione della serie Martin Doubek, completando diversi giri nonostante la pioggia.

Un episodio che i media cechi hanno definito una prima volta assoluta nella storia del motorsport: mai, prima di allora, un capo di Stato in carica era salito ufficialmente su una vettura di quel tipo direttamente in pista.