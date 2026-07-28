Nonostante l’ultima batosta Lewis Hamilton continua a pensare al Mondiale? “La seconda metà dell’anno è il mio periodo migliore”: ok, ma serve uno step

Fino a Spa aveva sempre sorpreso in positivo, cosa che non si può dire del fine settimana in Ungheria. Un GP partito con ambizioni di vittoria e chiuso invece con appena dieci punti raccolti, tra episodi sfavorevoli e strategie che non hanno funzionato. Eppure, nonostante il weekend storto, Sir Lewis non perde la fiducia, in parte legata al lavoro che sta facendo l’intera squadra: “So che i ragazzi si stanno impegnando al massimo per portare degli aggiornamenti. Stiamo portando degli sviluppi quasi ogni fine settimana. E continuiamo a spingere”, ha raccontato subito dopo la gara.

Budapest, quindi, l’ha lasciata comunque con un mezzo sorriso. Anche perché, a detta sua, il meglio deve ancora venire: “Penso che la seconda metà della stagione sarà ancora più forte da parte nostra e, di solito, è anche il periodo migliore per me. Sfrutterò questa pausa per ricaricarmi e cercare di tornare più forte, più in forma e mentalmente più preparato”.

Le carte, insomma, sembrerebbero esserci quasi tutte: la Ferrari, nonostante non sia la più veloce in pista, si è dimostrata competitiva e in crescita, così come il suo stato di forma. E alla fine, se alla pausa estiva ci si arriva da secondi in classifica e lontani sì, ma nemmeno anni luce dal primo, l’obiettivo non può che essere quello di vincere e ricucire il distacco. Ma perché il sogno dell’ottavo titolo smetta di essere solo un pensiero nascosto, Hamilton dovrà fare i conti anche con se stesso.