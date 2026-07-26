La grande occasione persa della Ferrari, annichilita da McLaren e Norris a Budapest: “È andato tutto storto”. Il perché? Basta contare gli errori commessi (non solo in gara)

Le due Ferrari sono soltanto quarta e quinta. La prima è quella di Leclerc, nonostante sotto la bandiera a scacchi ci sia passato prima Hamilton, incappato nell’ennesima penalità rimediata negli ultimi sei weekend di gara. Cinque, per la precisione. Un dato che fa spavento e che, per uno come Sir Lewis, è inaccettabile. Perché è vero che alcune penalità sono state al limite, ma sulle ultime due non si discute: in qualifica l’impeding, che poteva essere evitato nonostante l’incomprensione col muretto, in gara l’eccesso di velocità in pitlane; troppe, con parecchie occasioni lasciate per strada.

Ma in Ungheria non è stato solo il sette volte campione del mondo a pasticciare, quanto l’intera squadra, l’unico top team a non salire sul podio. A fine gara, Frederic Vasseur non ha nascosto la delusione ai microfoni di Sky: “Quando fai doppietta al venerdì ti aspetti un risultato diverso, ma è andato tutto storto. Siamo stati gli unici a subire un sorpasso in pista da parte di Verstappen e abbiamo anche preso delle penalità”.

Tutto male, dice giusto Vasseur. E il bello, si fa per dire, è che si può ricostruire passo passo com’è che la debacle ungherese si è concretizzata. Si parte da una pista, quella di Budapest, tortuosa il giusto, dove la batteria pesa meno che altrove. Su questo tracciato la SF-26 al venerdì aveva fatto vedere un long run molto veloce, ma da lì in avanti è arrivata una sequenza di errori che si sono sommati uno all’altro fino a diventare un disastro completo.