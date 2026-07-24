Qualche errore e una classifica da incubo, cos’è successo a Kimi Antonelli in Ungheria? Tutta “colpa” di una scelta Mercedes, ma…

Quello che invece conta, e che tutti a Budapest hanno notato, è il passo gara. Perché lì Antonelli ha impressionato. Ritmo in linea con quello di Leclerc, ma con più costanza giro dopo giro, un dettaglio che in gara, su cinquanta e passa tornate, fa la differenza. Il tredicesimo posto del venerdì non deve trarre in inganno: Kimi si candida di nuovo per un weekend da protagonista, esattamente come gli è capitato spesso in questa stagione da record, quella che lo vede leader del mondiale con 204 punti e sei vittorie all'attivo.

Certo, davanti la situazione resta complicata. Le Ferrari hanno chiuso al comando le libere, in prima e seconda posizione, e il passo gara della SF-26 continua a far paura complice una condizione di pista sfruttata al massimo da Hamilton e Leclerc. Bisognerà però capire se i due della Scuderia riusciranno a confermare il ritmo fatto vedere anche in qualifica, dove solitamente Mercedes ha un qualcosa in più. E c’è da stare attenti anche a Norris, che ha messo insieme una simulazione gara notevole con la McLaren: l’inglese, se dovesse ripetersi anche in qualifica, potrebbe diventare un cliente scomodo per tutti, anche perché all’Hungaroring passare è complicatissimo.

Antonelli, però, resta la solita certezza nonostante un venerdì più complicato del solito. È vero, sul finale non è arrivato alcun giro veloce, ma con quella sequenza di giri a fuoco ha dimostrato di poter essere ancora tra i migliori anche in Ungheria. Dopo soli sessanta minuti in pista, sarebbe un errore escluderlo dalla lotta per le posizioni di vertice che, ultimamente, ha occupato più di tutti. E se è vero che la Ferrari parte da favorita, mai sottovalutare il binomio dei record in questo 2026.