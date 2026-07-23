Max Verstappen in Ungheria asfalta tutti, nessuno escluso: “Dicevano che sarei dovuto stare zitto, adesso hanno capito cos’è davvero questa F1”

Max Verstappen in Ungheria ci arriva infuocato. Questione di pista, ma non di possibilità di vittoria, perché tutto ruota attorno al post GP di Spa e alle polemiche su questa nuova F1, tornate a farla da padrone. Il motivo è semplice: su un tracciato per molti sacro, simbolo della storia del Circus, l’azione in pista è sembrata forzata, ben lontana dallo show che si è sempre visto in Belgio e il discorso si rifà alla gestione dell’energia elettrica, vero ago della bilancia nelle battaglie viste in questo 2026.

Verstappen non ha mancato di sottolinearlo, togliendosi più di qualche sassolino dalla scarpa. Proprio lui che, già dai test prestagionali, aveva bocciato categoricamente questa nuova generazione di monoposto, definendole addirittura l’anti-F1. “Ho già espresso il mio pensiero su questi regolamenti da molto tempo e, all’inizio, molti dicevano ‘ah, si sta solo lamentando, dovrebbe stare zitto’”, ha tuonato l’olandese nel corso del media day all’Hungaroring. “Però, nelle ultime gare sempre più persone stanno iniziando a vedere le stesse cose che io avevo intuito già da tempo. Non è perché non vinco più, è semplicemente perché tengo al prodotto”.