“Un-fuc*ing acceptable”: il team radio censurato dalla FOM di un George Russell furibondo ci dice molto di questa F1, al pari dello sfottò social di Charles Leclerc

“Ho fatto una buona partenza. Ho percorso bene la prima curva ed ero subito dietro a Verstappen, ma per qualche motivo la batteria ha deciso di non ricaricarsi in curva 1”, ha iniziato a spiegare George. “Sono uscito dalla prima curva con un deficit del 35%. E dato che non si è ricaricata, ho avuto anche un problema di boost. Il turbo non si è sistemato, quindi non avevo potenza. Sono arrivato in cima all’Eau Rouge con la batteria allo 0%. Onestamente, era pericoloso”.

Una situazione totalmente fuori dal suo controllo. Ma nello specifico, cos’è successo? Tutto rimanda al funzionamento di queste nuove F1: con le vetture attuali, il motore elettrico e quello termico devono lavorare in sincronia costante. Quando la batteria è scarica, il turbo perde pressione perché non ha il supporto elettrico che normalmente lo aiuta a rispondere. Il risultato è una macchina che accelera male, che perde velocità rispetto a chi ha la batteria carica e che sui rettilinei lunghi diventa indifendibile.

Nella pratica, è ciò che è successo a George sul rettilineo del Kemmel: rispetto a Hamilton, che gli era affianco, gli mancavano oltre quindici chilometri orari, motivo per cui è stato risucchiato dal gruppo ancor prima che la sua gara si concludesse in ghiaia.

A quanto pare, però, il problema non era solo suo. Toto Wolff ha confermato che tutti i motori Mercedes in gara hanno sofferto di una mancanza di energia in uscita da curva 1. Anche Antonelli ne ha risentito, ma è stato l’inglese ad avere la peggio, sceso dalla terza alla quinta posizione in un attimo. Come ha spiegato, la batteria non ha recuperato abbastanza energia alla prima frenata e il motore elettrico, accorgendosi del deficit, ha cominciato a ridurre la potenza molto prima rispetto agli avversari, come più volte successo in questa stagione.