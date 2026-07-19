La gara di Charles Leclerc a Spa? Senza senso nonostante i limiti della Ferrari: “Contro Antonelli ci ho creduto fino alla fine”

Ma non solo, perché Charles parla anche della fortuna avuta con la VSC: “Sono due weekend di fila che mi va bene, mi prendo questa fortuna. Non devo dimenticare che, appunto, ho anche avuto la sorte dalla mia parte”. Quanto abbia influito sul risultato è difficile calcolarlo, perché il ritmo di Leclerc - così come quello di Hamilton, quinto nonostante la penalità di cinque secondi per l’incidente del primo giro con Russell e qualche danno alla SF-26 - è stato comunque superiore a quello di Verstappen e Piastri, terzo e quarto.

Un passo gara talmente forte da stupire persino lo stesso Charles che, nonostante tutto, ha provato a far sognare la Ferrari: “Facevamo comunque fatica nei rettilinei oggi, però non era male. Sono rimasto sorpreso, quando Kimi mi ha passato ho pensato che se ne sarebbe andato facilmente, invece è rimasto lì. Ci ho creduto fino alla fine perché con la scia potevo restargli attaccato, ma non ne avevo abbastanza”.

Vittoria sfumata, ma fine settimana solidissimo. Spa doveva rappresentare una mezza disfatta, invece è arrivata una piacevole sorpresa. E adesso arriva l’Ungheria che, per molti, è un tracciato Ferrari. Il motore continua a mancare ma, in una stagione tiratissima, ancora una volta si è massimizzato il risultato.