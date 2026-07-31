Perché siamo così forti nella scherma? Vi spieghiamo perché è il vero sport nazionale (e no, Jesi non è la “città di Mancini”): tra sante, duelli e gentiluomini giramondo

Ma quali calcio, tennis, nuoto o chissà che. Il vero sport nazionale, quello che racconta meglio l'Italia e quello dove domina da sempre, è la scherma. Gli azzurri hanno dominato i Mondiali di Hong Kong con quattro ori e quattro argenti, facendo praticamente piazzapulita di ori nel fioretto mancando solo il singolare maschile (dove comunque è arrivato l'argento). Non senza qualche momentanea crisi (a Tokyo non arrivò nessun oro), l'Italia domina con la spada in mano fin dall'inizio del '900. Garanzia di successi da sempre, con 130 medaglie complessive e 49 ori, è la disciplina olimpica in cui abbiamo conquistato più podi in assoluto, distanziando qualsiasi altro sport azzurro. Per oltre sessant'anni, dal 1960 fino a febbraio 2026, è stato uno schermidore — Edoardo Mangiarotti — a detenere anche il record di atleta italiano più medagliato di sempre ai Giochi Olimpici, prima che il primato passasse alla pattinatrice di short track Arianna Fontana, salita a 14 medaglie a Milano Cortina 2026.

Un primato a prima vista strano, in uno sport peculiare, poco seguito e poco praticato. Secondo l'ultimo monitoraggio del CONI, la Federazione Italiana Scherma conta poco meno di 19.700 atleti tesserati: un numero che non basta nemmeno a entrare tra i 25 sport più diffusi in Italia, restando dietro persino al tiro con l'arco. Il confronto internazionale è ancora più impietoso: la Francia viaggia oggi oltre i 60mila licenziati — più del triplo — mentre negli Stati Uniti la federazione USA Fencing ha appena toccato il record di oltre 45mila iscritti, più del doppio dei tesserati italiani. Ma quindi come mai siamo così forti? La risposta sta in secoli di storia, in qualche colpo di spada per motivi d'onore e, curiosamente, anche in una santa.