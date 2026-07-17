C’è il motore dietro la Ferrari “da incubo” vista a Spa? Per Lewis Hamilton e Charles Leclerc non solo (ed è un bene): “Sappiamo dove poter migliorare”

Spa-Francorchamps non è una pista qualunque e il venerdì della Ferrari lo ha dimostrato in maniera abbastanza netta. Dopo la vittoria di Silverstone con Charles Leclerc, in Belgio ci si aspettava una maggiore fatica che, puntuale, è arrivata. Il problema di fondo è ormai ben noto a tutto il paddock: il motore della SF-26 non è all’altezza di quello Mercedes e, su un circuito come questo, il gap tra le due power unit viene evidenziato in maniera particolare, non solo in termini di potenza pura.

Spa è uno dei circuiti più impegnativi della stagione sul fronte della gestione dell’energia. I lunghi rettilinei amplificano qualsiasi differenza nell’utilizzo della parte elettrica della power unit e, di conseguenza, anche nella potenza erogata dalla parte termica. Avere un motore meno potente significa non solo perdere sul dritto, ma anche fare più fatica con il superclipping, il meccanismo che sfrutta la potenza extra per ricaricare la batteria in modo più efficace. Quindi, chi ha più potenza può gestire meglio questo equilibrio, mentre chi ne ha meno si trova sempre un passo indietro.