Tutta l’onestà di Charles Leclerc a Spa: “Una vittoria fa bene, ma due sono ancora meglio”. E poi sul Mondiale, la Ferrari che spinge, Kimi Antonelli e le battaglie con Max Verstappen

L’unica cosa che sa è che non si è mai dato per vinto, nonostante ogni fatica: “È stata dura, ma allo stesso tempo non ho mai smesso di lavorare e di credere che, una volta ritrovato il feeling, i risultati sarebbero arrivati. Ho continuato a lavorare a testa bassa. Nella mia testa non c’era tutto il panico di cui si parlava in giro: io sono abbastanza tranquillo, anche se ho più voglia di far bene di chiunque altro. La motivazione c’è, ma bisogna reagire. Il fatto di aver ritrovato il feeling proprio in un weekend in cui c’era l'opportunità di vincere è stato bellissimo”.

Quella vittoria l’ha festeggiata quasi come fosse la prima, tra urla liberatorie e abbracci col suo team. In F1, però, il tempo scorre veloce ed è già ora di pensare alla prossima gara, senza nascondersi: “Sono molto contento, ma come ho detto è solo un primo passo: una vittoria fa bene, ma due fanno ancora meglio. Adesso dobbiamo confermare questo feeling, ma sono fiducioso di aver fatto un passo avanti”.

Col passo in avanti fatto, e complici i problemi della Mercedes patiti anche a Silverstone, la classifica mondiale si è accorciata. I punti che lo separano da Antonelli sono ancora tanti, 71, ma in questa F1 non è mai detta l’ultima e adesso, seppur timidamente, sembra crederci anche Charles: “Il campionato è ancora molto lungo. Spero che arriveremo all’ultima gara a lottare con Kimi per il titolo, ma prima dobbiamo dimostrare che il feeling ritrovato c’è su più piste e non solo a Silverstone. Sono fiducioso che sarà così, ma per ora non sto ancora pensando al campionato”.

Su Kimi, però, il discorso continua: “È un bravissimo ragazzo. Mi ricorda un po’ tutti noi all'inizio. Sembra che parli da vecchio adesso, ma mi ricorda i miei primi anni in F1: hai quell’autenticità e scopri questo mondo per la prima volta ed è bellissimo. Si vede negli occhi di Kimi quanto sia felice di essere qui e sono davvero contento per lui. Quindi sì, se non dovesse vincere la Ferrari, una vittoria di Kimi sarebbe una bellissima storia”.