Mamma mia quanto ci fa godere Lautaro Martinez con l’Argentina. Il Toro di Bahia Blanca spegne gli hater e urla in faccia al mondo: è un giocatore assoluto

“Toro Loco hai quel fuoco”, cantava Piero Pelù, che oggi è peraltro tornato a infiammare i palchi, ma questa è un’altra, seppur meravigliosa, storia e oggi in tendenza balza comprensibilmente un’altra fabula, un altro nome, di un altro spessore storico. E non perché il buon Piero non abbia il suo peso, ma consentiteci un pizzico di faziosa esagerazione, perché la narrazione in questione possiede più di un tratto somatico che lo avvicina a qualcosa di epico. A prescindere dal finale (e dalla finale) difatti il suo posto sul monte Olimpo Lautaro Martinez se l’è guadagnato di diritto e adesso persino il più ardito dei detrattori difficilmente potrà erigere antitesi alcuna: non c’è possibilità di confutazione, non più almeno, non dopo la notte vissuta dal capitano dell’Inter ieri ad Atlanta, dove il 22 di Scaloni, 10 di Chivu, ha inciso più che una sintesi, un vero e proprio assioma. “Con l’Argentina sparisce, non è determinante, è secondo a Julian Alvarez, è una comparsa di lusso”, e chi più ne ha, più ne metta, dicevano a proposito del bahiense silenzioso che mai ha lamentato nulla dalla panchina dell’Albiceleste dove nello scorso Mondiale spesso si è ritrovato pure fin troppo spesso a sedere, soffrendo come suo solito fare quando non può caricare da una parte all’altra del campo. Una sofferenza in parte cancellata dalla Copa America vinta due anni dopo da protagonista arrivata dopo una stagione con l’Inter da incorniciare. In parte appunto, perché il Toro Martinez non dimentica, specie i dolori e quello vissuto in Qatar è stato senza dubbio indimenticabile per quanto addolcito dalla Coppa poi sollevata che lo consacrava già tra i migliori del mondo. Ma non basta, nulla mai basta al Toro di Bahia Blanca, arrivato al Racing prima e all’Inter dopo con silenzioso ma costante quanto costoso sacrificio e ancora con l’abnegazione di chi sa di poter ottenere di più di quanto concessogli ha abbassato la testa lavorando sodo per tentare di arrivare negli Usa 2026 nella miglior condizione possibile. Condizione messa per un attimo a rischio dal lungo infortunio rimediato in Norvegia sul campo del Bodo che aveva fatto temere un possibile “peggio” che Cristian Chivu, con la sua empatia, ha scongiurato proteggendo il suo capitano in vista dell’appuntamento più importante. Mentre l’Inter pattinava verso il ventunesimo titolo Nazionale, il tecnico romeno ha lasciato che l’argentino si riprendesse con calma ma attenzione: d’altronde Lautaro vale dentro il campo quanto fuori e la leadership del diez ha trascinato la sua Inter anche senza metterci la letale zampa in area di rigore. Ma torniamo all’attualità: il Toro è arrivato negli Stati Uniti, stato che non gli evocava immediatamente lindi ricordi vista l’eliminazione anzitempo incassata con l’Inter lo scorso anno al Mondiale per Club ma che, i più attenti (oltre che gli interisti) lo sanno, ha caricato di ulteriore responsabilità e garra il signor Martinez. Un Mondiale cominciato ancora da titolare, ma che ancora una volta, come in Qatar, è proseguito incasellando tre panchine consecutive che avevano già dato adito a detrattori ed haters di sguazzare nell’idiozia. Ma Lautaro, che rispetto al Qatar è più vecchio di quattro anni e sei titoli (due Supercoppe italiane, una Coppa Italia, due scudetti, una Coppa America) e due finali di Champions perse sì, ma al termine di un grandissimo percorso di cui ancora una volta è stato indiscusso trascinatore, non si è lasciato condizionare da haters e congetture.