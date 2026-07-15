La vera storia (sporca) di Argentina-Inghilterra: il cortocircuito delle Malvinas, la mano de Dios e l’ultranazionalismo nascosto dietro alla retorica sulla guerra

Ed è qui che la favoletta del coro sulle Malvinas crolla sotto il peso del ridicolo. Una parte della sinistra di qui accoglie questa retorica, come riscatto anticoloniale, col solito romanticismo pruriginoso, come se tutto fosse tratto da un romanzo di Soriano. Ci vedono Davide contro il Golia dell'egemonia britannica nordatlantica e la sanguinaria e perfida Margaret Thatcher. Peccato che la realtà sia una faccenda assai più sporca, crudele e triste. Quei ragazzi mandati a morire congelati nelle trincee delle isole non erano l'avanguardia della rivoluzione internazionalista: erano carne da macello del proletariato. Vittime sacrificali di una cricca di generali alcolizzati, assassini e stupratori – Videla, Massera, Galtieri – che si inventarono la mossa disperata della guerra patriottica per ripulirsi la coscienza e riguadagnare credito internazionale. Una sbronza nazionalista usata per coprire l'orrore di trentamila desaparecidos, narcotizzati e buttati vivi nell'oceano dai voli della morte. Nel 1978, mentre il Paese si anestetizzava con i gol di Mario Kempes ai Mondiali di casa, a pochi isolati dal Monumentale le urla delle torture alla ESMA o nei centri clandestini di detenzione venivano sommerse dai clacson dei caroselli.

La festa continua: nelle ore che precedono la partita, miriadi di reel di influencer urlano in strada e sui social la solita nemesi contro l'Inghilterra. Diffondono e sdoganano l'odio per quella bandiera, simbolo dell'imperialismo e quant'altro possa eccitare la folla. Se andate a Buenos Aires, fatevi un favore: lasciate perdere per un attimo la Stadio della Bombonera e il Caminito. Andate a visitare l'ex ESMA, oggi Museo della Memoria. Lì vedrete esposti i volti in bianco e nero dei trentamila ragazzi ammazzati. E in mezzo alle sale troverete una grande opera d'arte concettuale: una Ford Falcon nera. Era l'auto della Gestapo argentina, la macchina usata dai servizi segreti per rapire la gente di notte nelle loro case. La cosa che vi colpirà di più è il rosario che penzola dallo specchietto. Da quel "Dio, Patria e Famiglia" declinato in salsa ispanica e cattolico-reazionaria, che partendo dal franchismo ha trovato nei macellai di Buenos Aires, appoggiati dalla CIA, i suoi esecutori più devoti. Per fortuna, a ricordarci la differenza tra la guerra e la pace, ci ha pensato con ferme parole il ct Lionel Scaloni, gelando i nostalgici del rancore: "È solo una partita di calcio. Non ci deve entrare nient'altro." Ascoltatelo, Scaloni. Perché stasera, quando rotolerà il pallone, non ci sarà nessuna geopolitica da riscattare. Ci saranno solo undici maglie blu e undici bianche e milioni di persone che da un emisfero all'altro del pianeta urleranno all'unisono: gooooooooooooooool!