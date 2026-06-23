Messi è il Re del mondiale più bello di sempre: più globale, pieno di sogni e di grandi imprese di nazionali sconosciute. Questo è il calcio del futuro, mentre l’Italia resta a vedere

Quarantotto squadre, colori di tutto il mondo. Vozinha, il portiere 40enne di Capo Verde che annienta il fenomeno Yamal, Curacao che balla, sogna, segna e mette a tabellino il primo punto della sua storia. Il Giappone che gioca con il potere di Hokuto, i Vikinghi della Norvegia che sembrano imbattibili e il Marocco che si è trasformato nel Brasile. È il calcio nuovo che avanza, roba incredibile, altro che la noiosissima Serie A. E se non hai pregiudizi sai che, probabilmente, sei di fronte al più bel campionato del mondo di calcio, di sempre.

Perché c’è una cosa, prettamente italica (ah quel paese che non partecipa a al torneo internazionale, il più importante di tutti, da tre edizioni) che è diventata insopportabile: il pensiero per il quale il calcio non dovrebbe essere di tutti, ma solo dei più “forti”. Che poi chi lo decide chi è il più forte? Forse il campo? Sì, e dobbiamo accettarlo. Perché, invece, per questi opinionisti incravattati, ci sono nazionali che dovrebbero esserci sempre, perché più blasonate, con un palmares migliore, più appassionati. Così, secondo loro, le partite sarebbero più competitive. In realtà è palese che sta accadendo il contrario.