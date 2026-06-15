L’ipocrisia Mondiale (e Occidentale) sul Marocco, il (falso?) segno del “White Power” dell’arbitro Evans: bene, il tribunale social si attiva in tutta la sua stupidità anche nel calcio

Nel nome del Tribunale del Web e della cecità selettiva d’Occidente: oggi il livello di schizofrenia ideologica ha trovato il suo perfetto, grottesco manifesto nel caso di Shaun Evans. L'arbitro neozelandese, un professionista stimato con più di trent’anni di onorata carriera alle spalle, è finito sul banco degli imputati dell'onda social-woke per un frammento di secondo rubato dalle telecamere. Un banalissimo gesto d'intesa, il classico segno di “Ok” con pollice e indice uniti e tre dita tese, è stato decontestualizzato, isolato e marchiato dalla folla digitale come un simbolo del “White Power”. Un processo sommario, basato sul nulla, imbastito dall’inquisizione virtuale che non cerca la verità, ma un capro espiatorio da sacrificare sull'altare del politicamente corretto. Questo rigore puritano, che confina con la pura follia censorio-ossessiva, non è però un caso isolato: è la norma che l'Occidente applica spietatamente a se stesso e ai suoi simili. Basti pensare ai Mondiali in Qatar, quando alla azionale della Germania i tirapiedi di Infantino vietarono categoricamente di indossare la fascia arcobaleno OneLove, costringendo i giocatori tedeschi a una protesta tanto disperata quanto sterile, posando con la mano sulla bocca davanti ai fotografi per denunciare il bavaglio della Fifa. O ancora, si guardi al trattamento riservato alla Croazia, giustamente punita e messa all'indice dalle istituzioni calcistiche internazionali per i cori identitari dei propri tifosi e i riferimenti allo slogan nazionalista “Za Dom Spremni”. Il grande abbaglio del calcio globale si consuma in questa rassegna iridata, festival di brand, time-out e genuflessioni ai nuovi faraoni della finanza, ma al contempo paradosso culturale: un Occidente affetto da un perenne senso di colpa, ossessionato dal purificare se stesso da ogni forma di nazionalismo e tradizionalismo, che però cade in una sorta di trans estatica e romantica di fronte agli stessi identici valori, purché siano esotici.