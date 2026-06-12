Tutta l’anima di Edin Dzeko nella lettera ai bambini della Bosnia: “Niente è impossibile”. Una favola Mondiale dai cecchini di Sarajevo all’impresa di Zenica contro l’Italia: la lezione d’amore di una leggenda

Edin Dzeko ha scritto una lettera ai bambini della Bosnia. Ma nella lettera non c'è solo Dzeko, c'è la storia di un paese, di un popolo, di una zona d'Europa e di una fetta di storia. E non c'è solo un Dzeko, ma almeno due. C'è il bambino, quello cresciuto sotto le bombe e nei campetti bruciacchiati, e c'è il capitano, il capopopolo che chiama intorno a sé la sua nazione. Queste due anime convivono e si scambiano in un frammento che sembra uscito dalle pagine di un romanzo fra calcio e guerra.

L'inizio è ovviamente con i toni del capitano: “Cari bambini della Bosnia-Herzegovina” dice “Niente è impossibile”. “Siamo fortunati ad essere bosniaci. Non lo dico solo come uomo che ha realizzato il proprio sogno, ma come bambino che è sopravvissuto alla guerra, e che avrebbe potuto avere un destino molto diverso”.

Sogni e un destino che ha accomunato una generazione: Luka Modric che dormiva abbracciato a un pallone nei corridoi di un hotel per rifugiati a Zadar, Miralem Pjanic portato dai genitori in Lussemburgo mentre Zvornik bruciava, Mario Mandzukic cresciuto in Germania perché Slavonski Brod era in prima linea. Molti altri quel sogno non sono mai riusciti a realizzarlo.