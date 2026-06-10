Se c’è anche l’Italia ai Mondiali lo dobbiamo a Marco Balich, direttore artistico delle tre cerimonie di apertura in Usa, Canada e Messico. Il calcio in scena come nessuno aveva mai visto

I Mondiali, come le Olimpiadi, sono la massima espressione sportiva dell'umanità. Sì, dell'umanità nel senso della moltitudine di uomini sul pianeta Terra, che per circa un mese guardano (quasi) tutti dalla stessa parte. Con sogni, illusioni, speranze diverse, ma fianco a fianco, uno contro l'altro, solo sportivamente. Un grande simbolo di pace, di fratellanza fra i popoli, l'espressione migliore del nuovo mondo globalizzato senza retorica spicciola e forza. Solo un gioco che unisce. La cerimonia d'apertura è l'evento che tenta di mettere insieme tutto questo, di condensarlo in pochi minuti e consegnarlo al mondo. Quelli del 2026 saranno i Mondiali dei record. Record di squadre partecipanti, 48, allargando lo sguardo a nazionali che mai prima d'ora avevano preso parte a un Mondiale: Curacao, Capo Verde, Giordania, Uzbekistan. Il record di Paesi ospitanti, tre, Usa, Canada e Messico, così vicini quanto diversi. Anche il record di cerimonie d'apertura, tre anche loro, una per ogni ospitante.

Dietro? C'è sempre lui, il boss delle cerimonie, Marco Balich. Il produttore che ha firmato alcuni degli eventi più spettacolari degli ultimi vent'anni, Olimpiadi, Mondiali, concerti, anche l'Albero della Vita di Expo Milano. Veneziano doc, è lui l'uomo incaricato di orchestrare il trittico inaugurale, e lui che, in assenza degli azzurri, porterà alta la bandiera italiana. “È un motivo di grande orgoglio” ha raccontato a Undici. “Per la prima volta, uno studio creativo sia stato incaricato di organizzare i due più importanti eventi sportivi al mondo nello stesso anno. Da italiani, ci rende felicissimi”. Poi continua: "Le tre cerimonie saranno accomunate dall'idea di un battito cardiaco condiviso: quello del ritmo del gioco e della passione dei milioni di tifosi in tutto il mondo". Un filo conduttore che ha definito “la bellezza, la sorpresa, la meraviglia”, con i tifosi chiamati ad avere un ruolo attivo nello spettacolo, non solo da spettatori.