Vita, rivincite, motori e F1 con Carolina Tedeschi: “Dalla cameretta a Sky, la recitazione è stata la chiave. Lo faccio per la mia famiglia”. Poi su Kimi, il Bez, l’incontro con la famiglia di Senna, l’atelier Alpine, la Dakar e quel sogno irrealizzabile…

Sei partita dalla tua stanza e sei arrivata a Sky Sport F1. Qual è il momento in cui hai capito che questa cosa sul serio stava funzionando?

“Non c’è mai stato un vero e proprio momento. In quel periodo della mia vita ero focalizzata su tutt’altro: volevo fare l’attrice, studiavo a Roma e avevo un’altra vita. È nato tutto da quella stanza minuscola perché ero lontana dalla mia famiglia e non avevo nessuno con cui parlare di F1. Per tornare al solito discorso, il motorsport è sempre stato la mia casa, il posto dove mi sentivo bene, e in quel momento avevo bisogno di stare bene. Spinta da questa mia necessità mi sono detta: ‘Magari ci sono altri ragazzi che vivono la stessa cosa’. Aiutando me stessa, ho aiutato anche gli altri e questa è stata la chiave: l’ho fatto per me. Non l’ho fatto per le visualizzazioni o per altro, anche perché all’inizio mi guardavano solo mamma, papà e mio fratello. Senza volerlo, però, ho iniziato nel momento giusto.

Era prima del Covid: in Italia la F1 era ovviamente famosa, ma non c’era ancora l’hype esploso poi con Drive to Survive o con il mondiale 2021. Non c’erano ragazzi che ne parlavano nel modo in cui lo facevo io. Io creavo subito dei video: grazie alla recitazione, la telecamera è sempre stata mia amica, e quello era il mio modo di comunicare. Sono andata avanti così, seguendo sempre Sky e Race Anatomy da fan. Finché un giorno Carlo Vanzini ha iniziato a seguirmi su Instagram, ha notato il lavoro che stavo facendo e mi ha fatto i complimenti”.

Poi è cambiato tutto, vero?

“Dopo un paio di mesi mi ha detto: ‘Guarda, io vorrei metterti a Race Anatomy’. Ne aveva parlato con Fabio (Tavelli, ndr), il nostro ‘capitano’. Fabio all’inizio non era molto convinto perché non è un grande amante dei social: giustamente erano un gruppo molto compatto da anni, con un range di età abbastanza alto, ma volevano abbracciare la nuova generazione. Da lì mi hanno messa in prova. Le persone non lo sanno, ma per tutto il primo anno ero in prova in ogni singolo Gran Premio. Non sapevo mai se ci sarei stata la volta successiva, sapevo solo che non potevo fare cavolate altrimenti sarei stata fuori. In quel contesto mi è tornato utile tutto ciò che avevo studiato a recitazione: gestire la diretta, essere pronta a tutto. Carlo è stata la prima persona che ha creduto davvero in me, e lì ho pensato: ‘Ok, forse le cose che sto facendo hanno un senso che adesso non capisco, ma che capirò più avanti’”.

Come si gestisce l'essere in prova?

“La mia chiave è sempre stata: preparati al 100% delle tue possibilità, ma lascia un 10% all’improvvisazione. Devi avere una base solida, altrimenti non ti senti sul pezzo, però poi andavo lì e dicevo: ‘Carolina, senti, che Dio te la mandi buona, vediamo cosa succede’. Anche perché Race Anatomy è un programma totalmente live, non c’è nulla di preparato e non sapevo quali domande sarebbero arrivate. Tra l’altro i miei colleghi sono dei colossi del motorsport, non puoi permetterti di dire cavolate, altrimenti fai una figuraccia memorabile. Era complicato, ma la mia filosofia è sempre stata: ‘Fai il tuo, non sei un’esperta, devi solo essere te stessa. Se ti hanno presa per quella che sei, devi rimanere quella che sei, niente di più’”.

Sei il volto di Atelier Alpine Milano. Alpine non è solo una casa automobilistica, è quasi un’estetica. Cosa ti ha colpito di più di questo brand quando hai iniziato a conoscerlo?

“La cosa divertente è che, prima ancora di essere ambassador di questo atelier, ho fatto un bellissimo progetto con il team di F1 e un grande sponsor italiano, che mi ha portata a Enstone. Di conseguenza, quello che respiro qui, che è un tassello di ciò che il brand porta nel mondo dell’automotive e che nasce direttamente dalla F1, io l’ho vissuto da vicino visitando la fabbrica. Ho conosciuto le persone, ho visto come lavorano. Adesso, vedere qui il ‘prodotto finito’, che non è la macchina da corsa, ma ciò che tramandano nella nostra vita quotidiana, è veramente bello. Questo atelier è fighissimo perché spesso il motorsport sembra lontano; uno spazio così, invece, lo avvicina alle persone che magari non hanno la possibilità di andare a vedere un Gran Premio dal vivo. Vieni qui, guardi le sessioni insieme agli altri e respiri la stessa atmosfera della pista”.

Cosa pensi della partnership più chiacchierata del paddock, Gucci e Alpine insieme dal 2027?

“Torna la moda in F1 ed è tanta roba. Sono veramente molto curiosa di vedere come saranno la livrea, le divise e tutto il resto. C’è grande hype da parte di tutti, soprattutto da parte di noi italiani. È bello vedere che c’è molta Italia all'interno di questo brand e del team di F1; da italiana, non posso che esserne fiera”.

Tra piste, deserti e paddock, la Dakar è stata una delle tue avventure più estreme. Cosa porti a casa da un’esperienza così fuori scala rispetto al quotidiano? E come si torna “normali” dopo?

“La F1 è una cosa, la Dakar è un altro mondo. Sono proprio agli opposti. In F1, soprattutto oggi, girano quantità di denaro impressionanti ed è un ambiente molto glamour, legato al lifestyle. Alla Dakar sei nel bivacco, terra terra, anzi, sabbia sabbia, visto che sei nel nulla del deserto. È un concetto di motorsport totalmente differente: dormi in questo bivacco insieme a 5.000 persone, si cambia location continuamente nell’arco di quindici giorni, hai bagni e docce in comune, si dorme in tenda o in camper. Non ci sono le hospitality, il paddock è estremamente vivo: i piloti dormono nei loro camper e se devi fare un'intervista vai lì e bussi alla porta. È diversissimo, ma è bellissimo perché ti riporta all'essenza del motorsport: vedi persone appassionate, ognuna con la propria storia, ognuna lì per un motivo specifico. A volte in F1 questo aspetto si rischia di perderlo; la passione resta alla base, ma sopra è stato costruito un mondo fatto di business che talvolta allontana dalle radici comuni. Alla Dakar si torna un po’ alle origini”.