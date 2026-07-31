Per capire davvero chi è stato Franco Baresi guardatevi l'intervista di Federico Buffa: Maradona, USA '94 e i segreti del capitano

Baresi parte da lontano, dall'oratorio di Travagliato, i primi calci al pallone tirati con i fratelli, la povertà da ragazzino che gli ha insegnato il sacrificio prima ancora di un allenatore. Un provino “così così” con il Milan, che poi ha deciso di prenderlo perché aveva “qualcosa che non si può allenare”.

Lo abbiamo detto, Baresi non è un animale da palcoscenico, un amante delle telecamere, un mattatore. Basti pensare che la sua immagine più iconica non è un'azione, un'intervista o un trofeo, ma il proverbiale braccio alzato. Un gesto silenzioso quanto eloquente. In campo Baresi era uno che parlava con uno sguardo. Così, il tifoso curioso Buffa non può non chiederglielo, come ha fatto uno dal carattere così ha diventare un emblema del ruolo di capitano? “Quando avevo 22 anni sicuramente forse non ero pronto per essere capitano, ma ho imparato strada facendo e quando uno non parla molto credo che sia importante l'esempio”. Una frase che è una summa di saggezza, poche parole, molti fatti, è una summa del resto della carriera e della vita di Franco Baresi.

Poche parole, tantissime vittorie, leggendarie, storiche. Soprattutto la stima e l'affetto di tutti, compagni e avversari. Maradona su tutti, che di Baresi ha indossato la maglia numero 6 in video diventato iconico: “Gli anni ’80-’90 dove Maradona era l’avversario più difficile, più ostico. Ma è stato straordinario, perché non si lamentava per le botte che prendeva, ma poi si muoveva e aveva sempre una parola per la squadra, per il compagno. Questo è stato un leader importante. Berlusconi è stato straordinario, perché quando è arrivato al Milan subito aveva in mente qualcosa di non normale. Infatti lui cercava sempre di parlarci, di trasmetterci che voleva vincere, ma voleva emozionare. Voleva vincere, ma voleva fare qualcosa di diverso”.