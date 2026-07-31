Cara Ferrari, sentito il tuo cavallino Bearman su Hamilton e il suo futuro? “Figo vederlo così, ma io non aspetterò per sempre”

Un ragionamento comprensibile, ma qualche secondo dopo una prova di carattere non ha tardato ad arrivare parlando proprio di quel sogno che, un po’ per sua fortuna, ha già potuto saggiare: “Il mio obiettivo resta quello di essere un pilota Ferrari un giorno. Ovviamente, però, non voglio starmene seduto ad aspettare per 3-4-5 anni in attesa che si liberi un sedile, perché non ci sono garanzie e rischierei di sprecare i miei anni migliori. Il mio obiettivo ultimo – forse è un po’ egoistico, ma va bene perché è il motivo per cui sono qui – è competere per dei titoli Mondiali; perciò se dovessi avere questa opportunità da qualunque parte la prenderò”.

Un messaggio alla sua Ferrari, la squadra che ha creduto in lui fin dalla F3, nel 2022. E quando parla di anni migliori e di opportunità, il richiamo alla situazione magica che sta vivendo Kimi Antonelli, che in F2 aveva pareggiato in termini di performance da compagno di squadra, è chiarissimo.

Il sogno di voler reindossare quei colori è ribadito ancora una volta, ma non starà lì ad aspettare in eterno. Magari non nell’immediato, ma a Maranello toccherà iniziare a pensare a cosa fare in futuro. Anche perché, nel paddock, si parla di una Red Bull che avrebbe già sondato l’opzione in caso di rivoluzione Verstappen.