La F1 del 2026 promossa (a sorpresa) da Bernie Ecclestone ed Helmut Marko: “Ci entusiasma”. E per il Mondiale puntano tutto sul Tricolore

Una F1 che per decenni è stata il regno dei puristi, quelli per cui contava solo il rombo del V10 o del V8 e il talento puro al volante. Lo stesso Marko, solo qualche mese fa, aveva bocciato duramente la rivoluzione tecnica in arrivo, dicendo che ormai “gli specialisti dei software sono più importanti dei piloti”. Eppure, arrivati a metà stagione, il giudizio si è capovolto.

“Le gare del 2026 ci entusiasmano”, hanno raccontato in coro Marko ed Ecclestone, raggiunti dalla testata svizzera Blick lunedì scorso. Il perché, a detta loro, è semplice: “Le gare sono avvincenti e, anche in Ungheria dove di solito la corsa è una processione fino al traguardo, ci sono stati sorpassi. Quello di Verstappen è senza dubbio uno degli highlight di tutto il 2026”. Fanno riferimento all’entrata da cinema dell’olandese su Lewis Hamilton, in quel momento il rivale per la gara.

Un attacco alla Max, in staccata, sorprendendo il sette volte campione del mondo e lasciandolo senza possibilità di replica. A tratti un sorpasso atipico per questa F1, ma ciò che conta è la natura stessa dell’ammissione, arrivata da chi di scetticismo ne aveva mostrato parecchio nell’approcciare la nuova stagione e il nuovo corso del Circus.