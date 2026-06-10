Odiare i Mondiali di calcio è cosa buona e giusta. In Usa, Canada e Messico comincia l’edizione più corrotta di sempre

Tutti odiano il Mondiale. Mancano poche ore alla prima gara, Messico-Sudafrica allo Stadio Azteca di Città del Messico, e sui social navigano flotte di hater di Gianni Infantino, presidente Fifa e strettissimo di Donald Trump, amico e partner in crime (contro l’umanità); o i siti di quotidiani italiani ed esteri per vedere titoli come: “Il Mondiale peggiore di sempre” (Il Fatto Quotidiano), “Tutto quello che c’è di sbagliato nella Coppa del Mondo 2026” (The Independent). Tutto odiano il Mondiale, ma i motivi sono vari. Gli italiani perché non ci saranno: per il terzo anno consecutivo faremo i guardoni dal divano, sperando in qualche cappotto dei rivali francesi o degli inglesi (perché tutti godono a veder perdere gli inglesi). Solo Marco Balich porta in alto la bandiera tricolore come direttore artistico delle tre cerimonie di apertura. Paolo Zampolli, altro uomo del presidente, ha fatto propaganda per settimane promettendo che l’Italia ci sarebbe stata, complice l’esclusione dell’Iran. Ci siamo almeno risparmiati questa umiliazione: l’Iran c’è. Con tutte le difficoltà del caso. La guerra è parte integrante di questa edizione del Mondiale. I calciatori iraniani sono rimasti incerti sul loro destino fino all’ultimo. I visti per entrare negli Stati Uniti sono stati emessi, valgono solo per andare e tornare in giornata (alloggeranno a Tijuana, in Messico) su territorio statunitense, e nemmeno per tutti: 15 persone dello staff sarebbero rimaste senza Visa. Gli Usa smentiscono. Intanto i supporter iraniani sono stati derubati dai loro biglietti dalla Fifa: il carrozzone di Infantino non poteva farci nulla, non decidono loro chi entra ed esce da uno stato sovrano. Neutrali ed equidistanti, come da statuto. La stessa neutralità che ha portato alla premiazione con il Nobel del calcio a Trump, protagonista di un colpo di stato in Ecuador e dell’inizio di un conflitto in Medio Oriente; la stessa equidistanza che ha portato l’esclusione da tutto della Russia (solo nel 2018 partner per i Mondiali – con Infantino a fianco di Vladimir Putin in tribuna d’onore) e non di Israele.