Ma come sta Johann Zarco? Il Team LCR porta Cal Crutchlow anche a Brno ed Assen, ma la storia è un’altra ed è quella di Luca Marini

Per quanto sia spiacevole anche soltanto da immaginare, il mondo delle corse richiede di muoversi in fretta. Di trovare soluzioni, di pensare a delle alternative. Oggi nel paddock si parla molto della possibilità che a prendere il posto del francese sia Luca Marini, che potrebbe così rimanere in orbita Honda e continuare a far crescere la moto. Perché Zarco potrebbe tornare in forma e, nonostante questo, decidere di rallentare un po’, prendere meno rischi: un infortunio così lungo ti lascia tutto il tempo per pensare alla tua carriera, alla vita che fai, a quello che ci sarà dopo e al prezzo da pagare per tornare alle corse e rimanerci, sia in termini di allenamento che di prestazione.



Non è detto che Zarco lo voglia fare. Certo, Lucio Cecchinello è un signore, è molto legato anche dal punto di vista umano a Johann e lo aspetterà per tutto il tempo necessario, eppure ad oggi la situazione più verosimile vede Luca Marini sulla sua moto. Gli altri tre piloti Honda dovrebbero essere Fabio Quartararo nel team ufficiale a cui si aggiungono Diogo Moreira e David Alonso, uno con LCR e l’altro in HRC. Se poi Johann dovesse riuscire a tornare in moto sarebbe una bellissima storia a prescindere da tutto il resto, oltre al fatto che il francese ha un contratto valido anche per il 2027.



Nel frattempo Cal Crutchlow continuerà a guidare questa MotoGP e a regalarci dei bei momenti in sala stampa, in uno dei ritorni più clamorosi degli ultimi anni.