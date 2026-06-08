Davide Tardozzi a Balaton ha dato i numeri come un lucidissimo innamorato perso di Marc Marquez. E sulla sua pensione…

Il resto del lavoro dovrà farlo il box e dovranno farlo i tecnici di Borgo Panigale. “Marc ha sempre detto che il problema era lui e non la moto – racconta Tardozzi – ma noi dobbiamo prendere atto che sulla moto qualcuno all’inizio è stato più bravo di noi. E’ chiaro che la moto GP non era così poco competitiva, perché Di Giannantonio è sempre stato davanti e è chiaro che Marc ha avuto un problema fisico importante che solo un campione come lui poteva superare e gestire come ha saputo fare lui. Quindi noi siamo molto, molto felici della sua attitudine mentale per il problema, perché conosciamo perfettamente che cosa ha passato, che cosa ancora non ha recuperato. Vedere un campione così che non molla mai è uno stimolo per tutti. Marc secondo me non si è nascosto e non ha giocato a mettere le mani avanti: racconta quello che sente a livello fisico. Poi dopo c'è un altro Mark che gli dice: puoi fare anche di più. Quindi secondo me Marc racconta la verità, ma lui riesce mentalmente a gestire delle situazioni come a altri non riuscirebbe”. Ma la domanda, adesso, è una sola: basterà?

C’è un obiettivo che è pure un sogno, visto che un pilota Ducati – quel Pecco Bagnaia che ora è ai saluti – in passato ha già dimostrato che la combinazione perfetta tra moto e pilota può portare anche a rimonte che sembrano impossibili sulla carta. “Al mondiale MotoGP ci penseremo più avanti – taglia corto Tardozzi - In questo momento, ribadisco, vogliamo che torni a posto perché Marc è stanchissimo. Ha ancora qualche problema. Poi lo conosciamo chi è Marc Márquez e sappiamo come, quando sarà a posto e noi avremo la moto competitiva, andranno a finire le gare. Ora godiamoci questo momento. E’ importante dopo un inizio di stagione problematico, perché dimostra che Ducati non molla, dimostra che Gigi e gli ingegneri hanno sempre qualcosa. Abbiamo avuto un upgrade aerodinamico qui che ha funzionato. Sicuramente nel box c'è il clima migliore, la collaborazione dei piloti è eccezionale secondo me, perché vedere Pecco e Marc che collaborano, per me è un piacere. Ciò che mi fa guardare il futuro con fiducia è l'ambiente, il box e la fiducia che abbiamo nella velocità dei piloti”. L’ex pilota e oggi manager Ducati non lascia indietro Bagnaia, pur non nascondendo di essere, ormai, innamorato perso di Marc Marquez. “Pecco – dice ancora – ha fatto tre podi consecutivi, anche se uno, quello di Barcellona, un po’ fortunoso. Significa che si sta ricostruendo la velocità che aveva due anni fa e credo che stia arrivando a un setup della moto ideale: mi aspetto un Pecco molto, molto competitivo a Brno”.