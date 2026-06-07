Pecco Bagnaia invece è dall’altra parte: “È stato molto intenso perché sono cascati forte e le due partenze di oggi assieme a quella di ieri erano andate bene. L’asfalto lì era veramente al limite e oggi col caldo ancora di più, quindi difficile. I due long lap a Martín? Secondo me non ha staccato così tanto più forte degli altri però gli ha bloccato sicuramente, ma lì è più colpa dell’asfalto che di Martín secondo me”.

Massimo Rivola da parte sua non ha mai parlato di incidente di gara, cosa che probabilmente non ha fatto nemmeno lo stesso Marín: “Jorge è venuto da me a scusarsi, nella processione di scuse è venuto anche di me. Ho visto Marco ma… c’era poco da parlare. Mi interessava che stesse bene per quanto poco possa stare bene, ero preoccupato che si fosse rotto qualcosa. Grandi scuse a tutti i piloti coinvolti quindi anche Raul, Fermín e lo stesso Diggia. Jorge ha fatto un errore… non da campione del mondo, lasciamelo dire. Ha frenato più forte all’interno dove c’è meno grip e purtroppo ha preso sotto dei nostri, diciamo che tra noi abbiamo una statistica poco fortunata, però… basterebbe non sbagliare. Le regole tra di noi sono molto chiare. Molto meglio parlare a freddo e non a caldo, sono qui per una questione di rispetto nei vostri confronti. Ne parleremo a freddo, sono comunque ragazzi intelligenti e sappiamo che quando abbassano la visiera… gli errori li facciamo tutti, no? Questo è un errore che un Jorge Martín non deve fare”.



Resta il fatto che sono episodi molto comuni per buona parte dei piloti, anche se è la seconda volta (dopo Motegi 2025) che Martín sbaglia al via e trascina con sé il compagno di squadra. Dopo il disastro di Barcellona (che per Luca Marini è stato meno grave di questo al netto delle conseguenze) si tornerà a parlare di sicurezza con ancora più urgenza. L’idea di dilatare la griglia, con prove già da Brno, sembra sempre più vicina alla realizzazione. Cosa resta buono poi ce lo dice Rivola, tra lo sconsolato e l’arrabbato: “Beh, se non altro nessuno si è fatto male”.