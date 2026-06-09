La vendetta di Platini su Infantino prima del Mondiale: Le Roi denuncia il presidente e la Fifa. Ma Infantino ha pronta la successione, c’è già chi aspira al trono del “king of soccer”

Il re è morto, viva il Re! O meglio: Le Roi, Michel Platini, che dopo anni in sordina è ritornato a parlare. Era finito ai margini del mondo del calcio dopo che nel 2015 un'indagine svizzera aveva sollevato lo scandalo di un presunto pagamento di due milioni di franchi ricevuto dal capo della Fifa Sepp Blatter nel 2011 per consulenze svolte tra il 1999 e il 2002. Da lì, la squalifica dal comitato etico delle Fifa per otto anni (divenuti poi 6) da tutte le attività calcistiche. Poi anni di gogna mediatica, di limbo giudiziario fino alla definitiva assoluzione nel 2022. "Voglio pulire il mio nome da tutte le false accuse a mio carico. La mia famiglia ha sofferto molto. Lo scopo era di cacciarmi dalle istituzioni, volevano eliminarmi e ci sono riusciti. Ma non ho rimpianti" ha dichiarato nel 2024 a Le Figaro. Un vero e proprio caso di malagiustizia, di un uomo e delle sue ambizioni rovinati da accuse rivelatesi poi infondate. Lo ha chiamato "il caso Dreyfus" del calcio, rifacendosi a uno degli scandali giudiziari più famosi della storia, quello dell'ufficiale militare Alfred Dreyfus, che nel 1894 in Francia venne condannato per tradimento sulla base di prove false, degradato, imprigionato su un'isola sperduta e la sua vita fu distrutta, finché, anni dopo, la verità venne a galla e fu riabilitato.