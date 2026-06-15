Questo sarà il Mondiale delle asiatiche. Il “modello” Giappone che funziona, la consacrazione della Corea del Sud e l'ascesa calcistica di un continente intero: perché il pallone guarda a est

Signori, le Nazionali di calcio asiatiche hanno smesso di essere semplici comparse. Non sono più caricature delle grandi squadre occidentali o latinoamericane e, quel che più impressiona, è che adesso sono consapevoli delle loro capacità. Il caso c'entra molto poco. Dietro al definitivo exploit di Giappone e Corea del Sud, e cioè le due potenze pallonare del continente, ci sono modelli di crescita pianificati nei minimi dettagli che stanno adesso iniziando a dare i loro frutti dolcissimi. Intendiamoci, giapponesi e sudcoreani sono ormai presenze quasi fisse dei Mondiali: i primi non ne falliscono uno dal 1998, anno della loro prima partecipazione, i secondi addirittura dal 1986. Solo che oggi c'è una grande differenza rispetto al passato. Già, perché mentre fino a una decina di anni fa i Samurai Blue e i Guerrieri Taeguk faticavano a imporsi contro avversari ben più rodati e imperniati da un'influenza calcistica a livelli maniacali, adesso entrambe le selezioni non hanno più paura di nessuno. Lo si è visto, in particolare, con il Giappone. Eccellente l'esordio contro l'Olanda, una delle squadre più attrezzate del torneo che conta in rosa un ex Pallone d'Oro, Virgil van Dijk, e molteplici fuoriclasse abituati al calcio europeo (dal romanista Malen all'ex milanista Reijnders), terminato con un pareggio. Un risultato in linea con le ultime prestazioni dei giapponesi. Dal 2022 in poi, infatti, la Nazionale guidata da Hajime Moriyasu ha battuto Germania e Spagna ai Mondiali del Qatar e, in amichevole, Scozia, Turchia, di nuovo Germania (per 4-1) e pure il Brasile di Carletto Ancelotti (3-2). Non può essere un caso e non lo è affatto.