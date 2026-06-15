“Nel gruppo Ticinese Staff condividono foto di ragazze prese dalle telecamere e commentano con frasi sessiste e oscene”: la denuncia social contro il personale Atm è un caso pronto ad esplodere

“Oggi mentre ero sul tram 15 ho visto la chat di un gruppo whatsapp chiamato ‘Ticinese Staff’ in cui venivano condivise dal PERSONALE ATM foto di ragazze IGNARE prese dalle telecamere dei mezzi pubblici e commentate con frasi sessiste e oscene”. Così si legge in una storia di Ig postata da una ragazza e poi rimossa. Contattata da MOW ha precisato non essere lei la testimone diretta dell’accaduto che ad ogni modo presto farà discutere parecchio l'opinione pubblica nostrana. La storia dell'accaduto è stata presto ricondivisa dall’influencer genovese @cyanidue che, poco dopo, ha anche postato fra le stories la fotografia di questa chat privata, immortalata da una persona testimone dell’accaduto, taggando il profilo Instagram di Atm Milano.