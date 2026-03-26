“Ho ricevuto intimidazioni di stampo mafioso in conservatorio”. Intervista esclusiva sul racket delle masterclass a un ex direttore di un importante istituto italiano

Delle cose.

Sì, un’intimidazione mafiosa. Quella minaccia era disgustosa.

E lei cosa ha fatto?

Sarà per genetica, visto che anche mio padre era così, ma l’ho invitato a uscire dal mio ufficio e sono andato avanti.

Cosa è successo poi?

Non è successo assolutamente niente perché, ripeto, la gente sa che sono un combattente e se qualcuno mi fa qualcosa non è che porgo l'altra guancia.

Quando ha realizzato quello che stava accadendo cosa ha pensato?

In quel momento ho cominciato a vedere l'istituzione conservatoria in modo diverso. È davvero un giardino delle delizie per illeciti e questioni poco trasparenti. Ripeto, un direttore può scegliere di far finire tutto, ma è difficile perché intorno non hai molti alleati.

Si è mai confrontato con i direttori di altri conservatori?

Ogni due, tre mesi si fa una conferenza dei direttori a Trastevere, al ministero. Qualcuno tra i più anziani mi ha dato dei consigli, ma molti mi hanno detto di lasciare stare. I motivi sono sempre gli stessi: dover preservare il consenso per essere rieletti per un secondo mandato, non inimicarsi i colleghi. Mi dicevano: “È una battaglia persa in partenza, tanto fanno quello che vogliono”. Io ci ho provato, ma devi avere l’appoggio degli studenti, che per paura spesso non si espongono.

Gli incontri erano al ministero. Ne hai mai parlato con il Mur?

Questa è la cosa peggiore. Il ministero è completamente assente, non fa controlli e anche quando sa non agisce, nonostante la legge.