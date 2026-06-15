Al circo di Donald Trump c’erano pure Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic. Invece dell’evento Ufc per il compleanno del presidente non dovrebbero pensare al Milan? La curva Sud non gradirà…

Al circo di Donald Trump e Dana White c’era un pubblico largo. Il presidente festeggiava 80 anni e il 250esiumo anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti. Nell’ottagono per Ufc 250 “Freedom” si sfidavano Justin Gaethje e Ilia Topuria nella categoria pesi leggeri e Josh Hokit e Derrick Lewis tra i massimi. Hanno vinto Gathje e Hokit. Ma in realtà poco importa. Ciò che contava piuttosto era la celebrazione di un anniversario, la nascita di The Donald, e la gloria di un Paese, concretizzata nell’insulto del campione dei pesi massimi Hokit rivolto a Michelle Obama: “È un uomo”. Joe Rogan, altra testa dell’idra “Maga”, gli ha offerto il microfono. Tra Mondiali e Ufc la colonna sportiva trumpiana ha trovato un nuovo strumento di propaganda. Per il calcio a dire il vero ci sarebbe già Gianni Infantino a fare gli onori del presidente: Trump è stato già premiato con il Nobel per la pace nonostante le guerre e seguito da Infantino ai colloqui di Sharm El-Sheikh per questioni che vanno ben oltre il calcio. Così come vanno oltre il calcio i permessi di soggiorno negati alla nazionale iraniana. Ma su quello no: il presidente Fifa non poteva farci nulla. Il connubio tra “soccer” e comunicazione trumpiana trova nuova espressione proprio nell’evento organizzato da Dana White fuori dalla White House: a bordo ring, infatti, erano presenti pure Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic, le due colonne del Milan del futuro, coloro che hanno scelto Ruben Amorim come prossimo allenatore e che indirizzeranno il destino tecnico del club rossonero. Sono giorni fondamentali per mettere le basi del progetto. La stagione si è conclusa con un disastro: fuori dalla Champions League, via tutti, da Allegri a Cardinale e Tare, e Rafa Leao, il miglior talento, pronto ad andarsene. Il momento migliore per starsene dall’altra parte dell’Atlantico.