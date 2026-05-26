Se pure gli ultras della curva Sud considerano Ibrahimovic “il male assoluto” allora il Milan e Gerry Cardinale hanno un problema serio

Il futuro da uomo d’ufficio di Zlatan Ibrahimovic ha delle basi d’argilla. È lui l’uomo scelto da Gerry Cardinale per la ripartenza. Il Milan non sarà in Champions League, il proprietario ha fatto fuori le prime linee tecniche, Massimiliano Allegri e Igli Tare, e anche Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada sono stati allontanati. Ibra, invece, ha resistito alla ventata: lui resta al fianco di Cardinale. E anzi sembra proprio l'ex fuoriclasse il pilastro intorno a cui costruire la direzione tecnica. Sono già partiti i sondaggi per il prossimo allenatore, da Vincenzo Italiano a Andoni Iraola, forse il preferito. Un cambiamento era necessario, invocato da tutto San Siro nell’ultima di campionato persa contro il Cagliari, sconfitta fatale che vale un meno 70 milioni a bilancio. La rivoluzione messa in atto da Cardinale, però, non sembra quella auspicata dagli ultras. È infatti apparso uno striscione fuori dallo stadio con un messaggio inequivocabile: “Allegri e Tare gli unici uomini veri. Ibra male assoluto”; “Giocatori e società tutti colpevoli”. Firmato Old Clan. La scelta di far fuori il mister e il direttore sportivo è fuori fuoco per i tifosi. L’unico rimasto è il primo che se ne sarebbe dovuto andare.