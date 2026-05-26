Il processo per l’omicidio Boiocchi a una svolta. Bellebuono show legge le sue confessioni: “Chiedo scusa alla famiglia di Vittorio: la mia vita è fatta di eccessi”. Beretta litiga con gli avvocati e Ferdico sbuffa

È il momento di Andrea Beretta, il capo ultrà per eccellenza, picchiatore di due metri che nel corso di queste prime udienze è sempre apparso in collegamento rivolto di spalle, con la telecamera che punta la nuca. Anche stavolta è così, non si vede in faccia. Comincia lanciando un messaggio con la sua parlata milanese: “Quando ho preso il comando credevo nell’amicizia, nella fratellanza”, ma quando sono subentrati “denaro e potere” è cominciata una “spirale di violenza”. “Ero come entrato in guerra”, dice. Una guerra tra ultras, ex compagni che per affari sono diventati nemici. A metà dell’intervento Gianna Pisu si alza ed esce. Le figlie ogni tanto si dicono qualcosa. È già stata una lunga giornata. Subito dopo aver ucciso Bellocco Beretta viene preso dal panico, temeva per la famiglia. “Sono stato come un kamikaze, ho fatto dei danni micidiali”. Per questo gira sempre armato, o con il coltello o con una delle sue pistole. L’ex capo ultrà conferma quanto detto in precedenza: la svolta è il 26 dicembre 2018, la morte di Dede. Maurino Nepi organizza un incontro tra lui e Boiocchi in un locale a Cassina de’ Pecchi: parlano di ciò che è successo, del fatto che nessuno del direttivo era sul campo durante gli scontri. “Capisco che Boiocchi vuole prendere il comando”. “L’amore per i colori”, dice, era tanto, e dunque accetta di diventare parte del progetto. Il passaggio di mano dal vecchio direttivo è semplice perché “Vittorio era conosciuto a Milano”, aveva un peso criminale tale da permettere loro di prendere il potere facilmente. Gli affari vanno bene: il merchandising parte fortissimo con l’aggiornamento ideato da Beretta, con curva Nord che diventa un brand venduto anche all’estero. “Noi gestivano dei pugili, tra cui anche Scardina, facevamo tipo da sponsor”, li “sostenevamo” agli eventi, “i giovani della curva andavano ad allenarsi da loro” così che potessero stare lontani dalla droga e allo stesso tempo essere pronti agli scontri. Ma su vari argomenti presto cominciano ad esserci delle tensioni tra Andrea e Vittorio: Boiocchi si oppone al gemellaggio con i bulgari del Botev Plovdiv spinto da Beretta, sono in disaccordo sull’amministrazione del parcheggio di un locale e sulla gestione del marchio con la rosa dei venti tipo Stone Island venduto sempre da Beretta e poi bloccato perché troppo simile all’originale. Nemmeno la mediazione di Carlo Ritrovato riesce ad abbassare i toni. “Vittorio era una persona d’azione, sapevo che saremmo arrivati a una discussione finale”. Un giorno a Carugate Nepi dice che Marco Ferdico poteva risolvere il problema. In precedenza al Tenconi, “quando io e Vittorio ci scontriamo”, però non ci sono né Marco né Gianfranco, per cui “era strano” che volessero aiutare. “Ci incontriamo e parliamo di tutti gli affari”. E partoriscono la decisione: fare l’azione contro Boiocchi. Marco scuote la testa nel gabbiotto, cammina ancora nervoso e guarda verso Aurora e sua sorella. Ancora non potrà dare la sua versione. Dalle facce che fa risulta chiaro che la sua storia sarà molto diversa.