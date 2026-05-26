In Italia ci sono troppi “sbirri”, ma lo Stato fa lo stesso un concorso per altri 4.400 posti

Mentre la destra sociale e la sinistra sociale se la giocano sul modo giusto di tenere al sicuro gli italiani, vi riporto un aneddoto citato dal filosofo Michael Huemer nel suo Il problema dell’autorità politica. “Se esiste un contratto tra lo Stato e i suoi cittadini, allora lo Stato deve avere l'obbligo di fare qualcosa per i cittadini. Dato che la protezione dal crimine è la funzione dello Stato più essenziale e ampiamente riconosciuta, si deve presumere che lo Stato abbia un qualche obbligo per ciò che si riferisce alla protezione dal crimine. [...] Una mattina del marzo 1975, due uomini penetrarono con la forza in una casa di Washington, DC, dove risiedevano tre donne. Le due donne che erano al piano superiore udirono l'irruzione e le urla della loro coinquilina che provenivano dal piano inferiore. Telefonarono alla polizia e si sentirono dire che i soccorsi stavano arrivando. Strisciarono fuori da una finestra fino a un tetto vicino e aspettarono. Videro un'auto della polizia passare vicino alla casa e poi allontanarsi. Un altro agente aveva bussato alla porta ma, non avendo ricevuto risposta e non vedendo segni di effrazione, aveva deciso di andarsene. La polizia non controllò l'entrata posteriore della casa, da cui i criminali avevano in realtà fatto irruzione. Rientrando in casa, le donne al piano superiore udirono la coinquilina gridare ancora, e chiamarono di nuovo la polizia. Venne loro assicurato che i soccorsi erano per strada, ma in effetti nessun agente venne mandato a rispondere alla seconda chiamata. Quando le grida della loro coinquilina cessarono, le due donne al piano superiore pensarono che la polizia fosse arrivata. Richiamarono l'attenzione della coinquilina al piano inferiore, cosa che servì solo ad avvertire i criminali della loro presenza. Quindi i due criminali rapirono le tre donne e le portarono nell'appartamento di uno di essi, dove le picchiarono, le rapinarono e le violentarono per quattordici ore. [...] Le donne citarono in giudizio il Distretto della Columbia di fronte al tribunale federale, per la negligente mancanza di protezione. [...] il giudice respinse il caso senza processo. [...] Ciò che la Corte negò fu, prima di ogni altra cosa, che il governo avesse un qualsiasi dovere di fornire protezione alle tre donne. La Corte d'Appello citò 'il principio fondamentale secondo cui un governo e i suoi ufficiali non sono sottoposti a un dovere generale di fornire servizi pubblici, quali la protezione della polizia, a un qualsiasi privato cittadino'. Il dovere del governo, spiegò il tribunale, era solamente un dovere verso il pubblico in generale, di fornire un generico deterrente al crimine.”