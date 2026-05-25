Ma perché Kimi Antonelli sta vincendo tutto in F1?

Quattro vittorie consecutive su cinque Gran Premi, l’unico nella storia a riuscirci dopo aver conquistato la prima assoluta in F1. Primo nella Sprint Race di Miami, stesso fine settimana in cui aveva conquistato la terza pole position di fila dopo quelle a Shanghai e Suzuka. Fin qui, Kimi Antonelli è sembrato inarrestabile e i suoi numeri sono impressionanti. Tutto ciò a 19 anni e alla sua seconda stagione in F1.

Un inizio capace di lasciare tutti quanti a bocca aperta, Mercedes compresa. E non è un dettaglio di poco conto essere riusciti a stupire una squadra disposta a metterti in macchina contro tutto e tutti, al posto di Sir Lewis Hamilton. Erano convinti di avere un gioiello tra le proprie fila, ma forse non avevano capito a pieno quanto quel pilota potesse essere fenomenale.

Perché non c’è altro aggettivo capace di descrivere quanto fatto dall’italiano fin qui. Dominante, veloce come il vento, mastino e capace di demolire sportivamente parlando George Russell, che in questo 2026 avrebbe dovuto essere l’uomo da battere. Fin qui così non è stato e la risposta all’inglese è arrivata direttamente da quel ragazzino con cui condivide il box, che spesso aveva snobbato nel pre-stagione parlando degli avversari da temere. Citava Max, Charles, Hamilton o i due McLaren, ma mai Antonelli.