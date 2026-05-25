Chiedete scusa a Lewis Hamilton, che a Montreal si prende il podio ed è uno spettacolo tra attacchi e difese da panico contro Verstappen: “Sto dando tutto, voglio riportare Ferrari al vertice”

Il leone torna a ruggire e il Canada esplode in un boato clamoroso quando taglia il traguardo. Lewis Hamilton era chiamato a rispondere presente in un weekend in cui si è parlato tanto del suo futuro, e lo ha fatto con una gara delle sue, da “Hammer Time” dal primo all’ultimo giro al netto di un lungo nelle fasi iniziali che sembrava potesse complicare tutto il resto. Lui però ha continuato ad attaccare, forse dimenticandosi che a Montreal la Ferrari pagava un gap di potenza importantissimo rispetto agli avversari, tornando in parte a far emozionare.

È stato il protagonista di una seconda metà di gara spettacolare, che prima lo ha visto recuperare cinque secondi su Verstappen e poi attaccare l’olandese per artigliare la seconda posizione, un risultato per certi versi insperato. Lo ha fatto con un sorpasso da manuale, all’esterno in staccata di Curva 1 gestendo la situazione alla perfezione, tanto da evitare anche il contrattacco di Max. Poi si è difeso senza commettere la minima sbavatura quando la RB22 numero #3 gli è tornata negli scarichi, coprendo ogni possibile attacco fino al traguardo.