Russell risponde ad Antonelli dopo gli attacchi della Sprint Race: “Non siamo qui per far passare gli altri, ma per lottare”. È “guerra” nel box Mercedes?

Al termine della gara, ma anche durante visti i numerosi team radio infuocati, parlando a Sky Antonelli era stato piuttosto duro: “Io vado in pista per vincere, sapevo di avere il passo, ho avuto quell’opportunità e ho cercato di coglierla. Credo che fossi abbastanza di fianco, non è che fossi indietro, eravamo quasi ruota a ruota e la curva la facevo. Ho sentito che mi ha toccato, ho anche visto che ha allargato e dopo c’è stato il contatto, sono andato fuori. Il mio errore è stato alla Curva 8, ho cercato di andare all'interno e ho preso un bump gigantesco. Ho perso la macchina in rettilineo, non sono riuscito a frenare e sono andato. Sicuramente in quei momenti è difficile rimanere freddi”.

Russell ha risposto con la stessa chiarezza. Prima ha riconosciuto l’ambizione di Antonelli, poi ha sottolineato come dei confini esistano e che al tempo stesso non vadano superati per il bene della Mercedes: “È chiaro che lui vuole vincere non solo quest’anno, ma anche i prossimi quattro, cinque, sei anni. Quindi dobbiamo continuare a lavorare insieme. Ed è anche chiaro che l’attività in pista è sempre alta, ma non sei più all’avventura”.

Poi la parte che non lascia spazio a interpretazioni: “Se le posizioni fossero state invertite, probabilmente sarebbe successo lo stesso, ma comunque l’accordo è chiaro. Noi lottiamo duro, non siamo qui per far passare gli altri. Corriamo per lottare”.

Tradotto: nessuno fa e farà regali all’altro. Non Antonelli, che a Montreal ha attaccato a tutta per ben due volte. Non Russell, che ha difeso alla stessa maniera. A quanto pare un accordo interno esiste, come sottolineato anche da Toto Wolff - “Non vogliamo che diventi Star Wars” -, ma di fatto la lotta è appena iniziata ed è destinata a continuare fino al termine della stagione. E domani, in gara, sarà già tempo per un nuovo atto.