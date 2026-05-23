23 maggio 2026

Ma perché Hamilton a Montreal continua a dire che non lavorando al simulatore Ferrari si trova meglio in pista? C’è un precedente, ma anche altro

23 maggio 2026

Prima in conferenza stampa, poi al termine delle qualifiche Sprint. Hamilton continua a dire che non lavorare al simulatore per lui sia soltanto un vantaggio, ma è davvero così? Storicamente con la preparazione virtuale non c’è mai stato grande feeling, e non è un segreto, ma dietro le parole pronunciate a Montreal potrebbe esserci un altro messaggio: parto bene? Tutto merito del mio approccio. Eppure, c’è un dettaglio che conta più di tutto il resto

Foto di copertina: Scuderia Ferrari

Ma perch&eacute; Hamilton a Montreal continua a dire che non lavorando al simulatore Ferrari si trova meglio in pista? C&rsquo;&egrave; un precedente, ma anche altro

Che Hamilton i simulatori non li abbia mai amati nel paddock si sapeva già. Eppure, a Montreal non smette di sottolinearlo. Lo ha fatto nella conferenza stampa del giovedì, poi un’altra volta con ancora più convinzione subito dopo le qualifiche Sprint chiuse in quinta posizione e davanti a Charles Leclerc.

Ma facciamo un passo indietro. Prima del weekend Sir Lewis aveva parlato chiaro: niente simulatore per preparare il Gran Premio. Dopo Miami, dove aveva avvertito una discrepanza netta tra il lavoro fatto in fabbrica e quello della pista, aveva deciso di cambiare approccio. Meno preparazione virtuale, più analisi dei dati e più dialogo con gli ingegneri. La sensazione era che il simulatore spesso lo costringesse a ripartire da zero una volta arrivati in pista, vanificando il lavoro fatto durante la settimana.

Lewis Hamilton Ferrari Montreal
Lewis Hamilton a Montreal, 2026. Scuderia Ferrari

Non è una novità nella sua carriera. Hamilton ha sempre avuto un rapporto complicato con questo strumento e, proprio in apertura di weekend, lo aveva raccontato senza troppi fronzoli: “È uno strumento molto potente che continuiamo a far evolvere, ma con la simulazione ho la sensazione che i punti di riferimento cambino continuamente. Ho iniziato a guidare al primo simulatore nel 1997 alla McLaren, dove l’abitacolo non si muoveva ma avevamo il force feedback sul volante. Poi sono passato alla prima vera generazione in GP2 e in McLaren, ma non mi piaceva particolarmente perché erano giornate lunghe e si facevano troppi giri; per me arriva un momento in cui, facendo così tanti giri, smetti di imparare”.

Anni dopo, la storia si ripete una volta arrivato in Mercedes: “Erano piuttosto indietro e nei campionati che abbiamo vinto l’ho usato raramente. Abbiamo ricominciato a utilizzarlo un po’ di più nel 2020 o 2021, ma in vent’anni c’è stata una sola volta in cui l’assetto trovato era lo stesso usato in qualifica per fare la pole position: è successo a Singapore, nel 2012. Tutte le altre volte non è mai stato perfetto. Nell’ultimo anno lo usavo ogni settimana, ma arrivato in pista scoprivo che era tutto l’opposto. Mi costringeva a cancellare ciò che avevo imparato”.

A Montreal la scelta, almeno a primo impatto, sembra aver pagato: “Probabilmente questa è stata la migliore sessione di qualifica che abbiamo avuto finora. Abbiamo fatto un ottimo lavoro con gli ingegneri, abbiamo fatto dei cambiamenti all’assetto che mi hanno fatto sentire benissimo e poi abbiamo fatto qualche altra piccola modifica per le qualifiche. Le Q1 e Q2 sono andate abbastanza bene. Poi non so perché, gli altri forse accendono un po’ di più il motore. Comunque sono contento di essere stato lì in lotta e mi sono divertito tantissimo oggi in pista”.

Un attimo dopo, però, ecco l’ennesima bomba: “Inoltre, credo che non avendo lavorato nel simulatore mi sono sentito meglio rispetto a ogni altro weekend quest’anno. Forse è quella la strada che bisogna seguire”.

Lewis Hamilton Montreal
Lewis Hamilton, 2026. Scuderia Ferrari

Ma cos’è che nello specifico è cambiato nella preparazione del fine settimana? Tutta questione di dati: “Abbiamo lavorato davvero tanto analizzando i dati delle ultime settimane. Ho trovato questo molto più utile, ci ha dato molti più benefici. Ho trovato anche l’ottimizzazione della stabilità della macchina e il bilanciamento meccanico scegliendo un assetto che non avevamo mai usato finora. Credo che questo abbia trasformato la macchina, per cui spero che questo sia un buon auspicio anche per i prossimi weekend”.

C’è però un aspetto che va oltre la questione tecnica. Hamilton con la stampa è un maestro e sa benissimo come gestire la narrativa intorno a sé. Parlare del simulatore in questi termini sposta l’attenzione sul suo metodo di lavoro, dando di sé l’immagine di uno che cerca soluzioni e le trova, che dialoga con gli ingegneri e che trasforma la macchina. Quando le cose vanno bene, la storia diventa la sua. Quando vanno male, si presenta come leader che lavora per il team e che lo spinge a dare il massimo. Essere un campione significa anche questo ed Hamilton è uno di quelli che sotto questo punto di vista ha sempre fatto la differenza. 

Eppure, viene da chiedersi se davvero in Canada sia stata la mancata preparazione al simulatore a fare la differenza. Perché forse, più di tutto il resto, conta il fatto che a Montreal Sir Lewis ci ha vinto ben 7 volte, il pilota che più volte è salito sul gradino più alto del podio assieme a Michael Schumacher. Insomma, un dettaglio non di poco conto.

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di Luca Vaccaro Luca Vaccaro

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