Ma perché Hamilton a Montreal continua a dire che non lavorando al simulatore Ferrari si trova meglio in pista? C’è un precedente, ma anche altro

Non è una novità nella sua carriera. Hamilton ha sempre avuto un rapporto complicato con questo strumento e, proprio in apertura di weekend, lo aveva raccontato senza troppi fronzoli: “È uno strumento molto potente che continuiamo a far evolvere, ma con la simulazione ho la sensazione che i punti di riferimento cambino continuamente. Ho iniziato a guidare al primo simulatore nel 1997 alla McLaren, dove l’abitacolo non si muoveva ma avevamo il force feedback sul volante. Poi sono passato alla prima vera generazione in GP2 e in McLaren, ma non mi piaceva particolarmente perché erano giornate lunghe e si facevano troppi giri; per me arriva un momento in cui, facendo così tanti giri, smetti di imparare”.

Anni dopo, la storia si ripete una volta arrivato in Mercedes: “Erano piuttosto indietro e nei campionati che abbiamo vinto l’ho usato raramente. Abbiamo ricominciato a utilizzarlo un po’ di più nel 2020 o 2021, ma in vent’anni c’è stata una sola volta in cui l’assetto trovato era lo stesso usato in qualifica per fare la pole position: è successo a Singapore, nel 2012. Tutte le altre volte non è mai stato perfetto. Nell’ultimo anno lo usavo ogni settimana, ma arrivato in pista scoprivo che era tutto l’opposto. Mi costringeva a cancellare ciò che avevo imparato”.

A Montreal la scelta, almeno a primo impatto, sembra aver pagato: “Probabilmente questa è stata la migliore sessione di qualifica che abbiamo avuto finora. Abbiamo fatto un ottimo lavoro con gli ingegneri, abbiamo fatto dei cambiamenti all’assetto che mi hanno fatto sentire benissimo e poi abbiamo fatto qualche altra piccola modifica per le qualifiche. Le Q1 e Q2 sono andate abbastanza bene. Poi non so perché, gli altri forse accendono un po’ di più il motore. Comunque sono contento di essere stato lì in lotta e mi sono divertito tantissimo oggi in pista”.

Un attimo dopo, però, ecco l’ennesima bomba: “Inoltre, credo che non avendo lavorato nel simulatore mi sono sentito meglio rispetto a ogni altro weekend quest’anno. Forse è quella la strada che bisogna seguire”.