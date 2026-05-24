Charles Leclerc a Montreal parla di “weekend orribile”, ma qual è il vero problema? C’entrano le gomme, ma soprattutto la solita Ferrari

“Finora è stato un weekend orribile, ho zero feeling con la macchina. Spero domani di risollevare un po’ il fine settimana. Abbiamo risolto i problemi che avevamo ieri in frenata, però in Q1 non siamo riusciti a fare quello che mi serviva, ovvero avere dei giri di lancio puliti senza traffico per poter portare bene le gomme in temperatura”, spiega una volta sceso dalla sua SF-26 a Sky Sport, deluso e a tratti incredulo.

In Q3 qualcosa è migliorato, ma non abbastanza: “Sono riuscito a portare la gomma in una buona finestra e il giro è stato accettabile, però è un giro che vale solo l’ottava posizione, quindi non lo è. È vero che siamo tutti molto vicini e che il distacco non è così pesante, ma chiudere ottavo non è abbastanza, questo è sicuro”.

Una sessione disastrosa, come del resto lo è stato l’intero fine settimana fin qui. E non è un caso che, come spesso accade, il monegasco è tanto duro quanto analitico, nonostante stavolta nulla sembra in grado di strappargli un sorriso. Le gomme e la temperatura gli hanno tolto tutto, al pari di una Ferrari che più volte nell’arco del fine settimana non è riuscita ad accontentarlo in termini di strategia: già ieri aveva chiesto di essere mandato in pista in aria pulita, senza traffico davanti.



Voleva un giro in solitaria, senza doversi adeguare al passo e alla modalità di preparazione del time-attack degli altri. Invece, anche in qualifica così non è stato. E al termine della sessione sentirgli dire che questo è “Forse il fine settimana peggiore mai avuto in carriera” fa specie.