Signori, imparate da Tony Cairoli! Il 9 volte campione del mondo si sposta in van, con un Panama P10+: ecco perché e come è nata la collaborazione

Nove titoli mondiali di motocross, una vita passata a spingere al limite su ogni tipologia di terreno. E adesso, tra un allenamento, una sessione di autografi e un po’ di relax, Tony Cairoli si sposta con un Panama Van P10+. Non è una scelta casuale e non è nemmeno nata a tavolino.

L’incontro tra Cairoli e Panama Van è avvenuto a novembre, a EICMA. Il pilota siciliano ha provato uno dei van del brand e da lì non ne ha mai più fatto a meno: “Ho avuto modo di provarne uno alla fiera di EICMA e da allora non posso più separarmene”, ha spiegato l’attuale collaudatore Ducati MXGP. “Consigliato da loro, ho scelto un Panama P10+, secondo me il più flessibile minivan della gamma in commercio. Con la vita dinamica che faccio, sempre in movimento tra un allenamento e una sessione di autografi, il Panama P10+ mi permette di avere tutto quello di cui necessito a portata di mano, con un ingombro ridotto e una grande varietà di accessori che rendono il suo uso pratico e confortevole”.