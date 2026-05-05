Signori, imparate da Tony Cairoli! Il 9 volte campione del mondo si sposta in van, con un Panama P10+: ecco perché e come è nata la collaborazione

Nove titoli mondiali di motocross, una vita passata a spingere al limite su ogni tipologia di terreno. E adesso, tra un allenamento, una sessione di autografi e un po’ di relax, Tony Cairoli si sposta con un Panama Van P10+. Non è una scelta casuale e non è nemmeno nata a tavolino.
L’incontro tra Cairoli e Panama Van è avvenuto a novembre, a EICMA. Il pilota siciliano ha provato uno dei van del brand e da lì non ne ha mai più fatto a meno: “Ho avuto modo di provarne uno alla fiera di EICMA e da allora non posso più separarmene”, ha spiegato l’attuale collaudatore Ducati MXGP. “Consigliato da loro, ho scelto un Panama P10+, secondo me il più flessibile minivan della gamma in commercio. Con la vita dinamica che faccio, sempre in movimento tra un allenamento e una sessione di autografi, il Panama P10+ mi permette di avere tutto quello di cui necessito a portata di mano, con un ingombro ridotto e una grande varietà di accessori che rendono il suo uso pratico e confortevole”.
È da questo incontro che nasce la partnership ufficiale per il 2026. Cairoli diventa brand ambassador di Panama Van, utilizzando il P10+ per i suoi spostamenti quotidiani. Un van che passa dalla città all’autostrada alla pista senza cambiare passo, con la stessa versatilità che ha caratterizzato il siciliano durante la sua carriera in motocross, di cui è diventato una leggenda.
Per Cairoli il mezzo è diventato indispensabile e da parte di Panama Van la soddisfazione è legata tutta all’aver trovato il volto giusto per raccontare il proprio prodotto, uno di quelli con una vita che si sposa alla perfezione con l’obiettivo del mezzo: “Avere Tony Cairoli al nostro fianco è per noi motivo di grande orgoglio”, dice Silvia Gorini, responsabile vendite Italia. “La sua determinazione, il suo dinamismo, la sua costante ricerca delle migliori performance e il desiderio di superare ogni limite rispecchiano perfettamente i valori e la filosofia con cui realizziamo i nostri veicoli”.
Uno dei momenti centrali della collaborazione sarà il Salone del Camper di Parma, dal 12 al 20 settembre 2026. Il 13 settembre Cairoli sarà presente allo stand Panama Van, occasione per chi vuole incontrarlo di persona e scoprire una gamma che va dai modelli più compatti, da 5,05 metri, fino ai più spaziosi, da 5,45, tutti equipaggiati con cucina a gas, frigorifero, doccia esterna e tetto sollevabile. Insomma, mezzi che ti permettono di girare il mondo con tutto sempre a tua disposizione, un po’ come a casa.
Un concetto che, un pilota come TC222, conosce bene. Panama Van ha scelto un campione che ha vinto tutto su due ruote e che oggi ha trovato un nuovo modo di restare in movimento, anche lontano dalla pista. E in un certo senso, anche se differentemente rispetto al passato, la strada è sempre parte della storia.