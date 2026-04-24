Vuoi capire la Design Week? Te la spiega CUPRA, al Fuorisalone con Raval e Beyond the Known: «Facciamo auto per gente a cui piace guidare»

Quando le domandiamo come faccia CUPRA a distaccarsi così dal resto del mercato, come abbia fatto a riproporre le sue idee con una vettura a zero emissioni, Francesca Sangalli sorride. Ha studiato architettura lei, anche se poi quasi per caso è finita subito nel mondo dell’automotive. Dice che l’abitacolo, anzi l’automobile, «È il prodotto più complesso che esista», il che l’ha convinta a dedicarsi alla causa. Così, dopo quindici anni in Mercedes-Benz, si è trasferita a Barcellona per lavorare al progetto CUPRA nel 2018, di cui in qualche modo è la firma da ormai diversi anni. Firma che Francesca descrive così: «Direi che è una firma molto legata alla strategia del colore. Tra i colori di CUPRA non esiste il rosso, non esiste il giallo. Questa firma cromatica per me è stata molto importante e se ci pensi è molto difficile da ottenere, perché significa avere una certa radicalità nell’approccio. Di solito è il marketing che decide: “Nel mercato si vendono un trenta percento di macchine rosse quindi fammi un bel rosso”, ti dicono. Invece noi abbiamo scelto di fare un’altra cosa. CUPRA ha colori neutrali e molto materici, che riportano delle tattilità… sembrano pietre, isole vulcaniche, colori quasi indefinibili, forse un po’ strani, a volte cangianti».

La Milano Design Week, il Fuorisalone, è questa roba qui: i prodotti, le idee che ci stanno attorno e le emozioni che riescono a suscitare, in un insieme di concetti che si legano assieme. CUPRA ha fatto questo, mettendo al centro del suo racconto un’auto costruita con grande attenzione ai materiali e pensata per dare il meglio con la luce, sia quella che batte sul cofano che quella, sempre diversa, all’interno dell’abitacolo. E lo ha fatto davvero con l’idea, racconta Francesca, di dare alle auto qualcosa in più: «Una vita, renderle vive, che reagiscono e interagiscono con te, soprattutto considerando che sono auto pensate per gente a cui piace guidare». Alla fine, se ci credi davvero non serve altro.



Beyond The Known è visitabile dal 21 al 26 aprile di fronte al CUPRA Garage Milano di Corso Como 1, in Piazza XXV Aprile.