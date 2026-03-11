Sì, anche Ferrari si è accorta che i tempi stanno cambiando: dalle lunghe blacklist (che resistono ancora) alle mostre per celebrare le rockstar, perché a tutti servono dei buoni influencer

Storicamente, Ferrari ha sempre mantenuto una certa distanza da queste dinamiche. Non era il marchio ad aver bisogno delle star, semmai erano le star a desiderare il marchio. E in tal senso, la mostra racconta proprio questa relazione: un’attrazione lunga decenni tra Ferrari e il mondo dell’arte, fatta di collezioni private e di auto esclusive che, come sempre accade con il Cavallino, raccontano una storia andando oltre il semplice essere macchina.

Ma racconta anche qualcosa di più grande, vale a dire il segno dei tempi che cambiano. Oggi, Ferrari dialoga sempre più apertamente con il mondo della cultura pop fatta di eventi e collaborazioni, un mondo che in passato poche volte era stato esplorato. Anche perché, per le stesse ragioni menzionate in precedenza, a rappresentare l’arte doveva essere unicamente la Ferrari.

Qualcosa però sta cambiando, pur non rinunciando alla propria identità. Dopo anni di pura esclusività, quindi, anche il Cavallino ha iniziato a dialogare con mondi che un tempo restavano ai margini. Non per inseguirli - così non sarà mai - ma perché in un’epoca in cui tutto si fonde non si può essere da meno e basta. Si può partecipare, lasciando comunque il segno. Anche perché, nella musica e nell’arte, di icone veramente appassionate alla Ferrari ce ne sono e ce ne sono state un sacco. Basta vedere le vetture esposte.