Kimi Antonelli battuto da George Russell in Canada fa notizia? Solo l’ennesimo segnale di quanto impressionante sia stato fin qui, mentre Toto Wolff dà una lezione alla F1 (a modo suo)

George Russell si è preso il venerdì di Montreal, eppure a rubargli la scena ci ha pensato ancora una volta Kimi Antonelli. Secondo sotto alla bandiera scacchi, a soli 68 millesimi dal compagno di squadra su una pista che ha sempre visto l’inglese volare. Manca la pole position, ma continua a mettergli pressione. E ormai, come ha sottolineato Carlo Vanzini nel post-qualifica, non dovrebbe più sorprendere vederlo costantemente nelle prime posizioni. Anzi, la vera notizia è che nella Sprint Race non sarà lui a partire dalla pole, ma George.

Nelle prime qualifiche del fine settimana l’inglese, nonostante un inizio complicato in FP1, finito a muro a metà sessione, ha sempre dettato il passo. Kimi, però, pian piano gli si è avvicinato e la sensazione è quella di un pilota che ancora una volta ha tutto sotto controllo. A testimoniarlo è anche il debrief fatto a caldo con Mara Sangiorgio una volta sceso dalla W17, lucidissimo: “Ho fatto un errore nel primo settore. Diciamo che ho deciso di andare per il primo giro con le soft, ma la gomma non era pronta perché era fredda. E dopo, nel secondo giro, non ho sfruttato bene il grip nel primo settore. Sono comunque secondo e non lontano, anzi, sono lì vicino. Considerando il giro che ho fatto, sono contento. Pensavo peggio”.