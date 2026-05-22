Torino-Juventus è il derby della Mole che vale la Champions, ma in curva Maratona non ci saranno tutti: 30 daspo per gli “Ultras Granata”. Il motivo? Scontri con i tifosi di Inter e Roma

Ultima giornata di Serie A, la domenica in cui sarà definito il futuro delle squadre. Chi andrà in Champions League (e chi, quindi, incasserà più soldi)? Roma e Milan le favorite, dietro Como e Juventus. La squadra di Gian Piero Gasperini avrò solo una parte del sostegno del popolo giallorosso a causa del blocco imposto dal Viminale in seguito agli scontri sull’A1 tra ultrà della Roma e Fiorentina. Un’altra squadra, però, arriva con delle limitazioni all’ultima di campionato: la Digos ha emesso 30 daspo per i sostenitori del Torino appartenenti al gruppo “Ultras Granata”. Cinque anni, talvolta con obbligo di firma, lontano dalle manifestazioni sportive: a tanto ammontano alcune delle sanzioni. Venti dei provvedimenti notificati riguardano il quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Torino che si è giocato a Monza il 4 febbraio (San Siro era occupato dalle Olimpiadi), quando alcuni supporter granata avrebbero cercato di raggiungere i tifosi nerazzurri, forzando il blocco delle forze dell’ordine. Gli altri dieci daspo riguardano sempre i fatti del 18 gennaio sull’A1: alcuni ultras del Torino infatti avrebbero caricato i romanisti arrivati in Piemonte, per la seconda parte degli scontri di giornata. Nella guerriglia in autostrada i giallorossi persero anche un bandierone, esposto poi dai Viola a testa in giù.