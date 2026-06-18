Stappa un Moretti, tutto l’estro di quel Baggio di provincia anni ’90: “Allevo i campioni della Nazionale di domani”

Chi l’ha visto giocare con i Biancorossi di Gigi Cagni negli anni ’90, non l’ha mai dimenticato. Numero dieci sulle spalle, talento da vendere e l’idea che “se davi la palla al Moro, o ti inventava qualcosa oppure ti metteva la partita in cassaforte”. Scenario uno: il Piacenza fatica ad aprire la difesa avversaria. Ci pensa Daniele Moretti, nonostante lo azzannassero da tutte le parti – “Quante ne ho prese, del resto in quella Serie A giocavano i difensori più forti al mondo”, dice. Passaggio filtrante di Moretti per una delle tante punte diventate bomber nelle file del celebre “Piacenza autarchico”, e così il ragazzo di Roma inventa e strappa applausi. Sfrontato, geniale, supertecnico. Scenario due: la squadra vince e il Moro punta la bandierina del corner. Si mette a palleggiare, prende tempo. Lui, in mezzo a quattro, e la palla non gliela togli più. La costante? I morsi alle caviglie di gente come Enrico “Tarzan” Annoni, Mauro Tassotti, Pasquale Bruno. Perché in quei campionati non c’erano mica solo difensori di classe come Paolo Maldini o Alessandro Nesta, c’erano tanti “Sandrino, il mazzulatore” decisi a “ridimensionare” giovanotti come Daniele Moretti, rei di possedere così tanto sfacciato talento. Classe 1971, il Moro ha costruito la sua carriera da calciatore a Piacenza, cittadina “emiliana ma non troppo” che nel decennio dei Novanta ha vissuto il football dei grandi. Oggi è a capo di una splendida Academy – Academy Moretti – che coltiva i talenti di domani (“Ma ai Moretti di oggi do delle belle strigliate, sono diventato svizzero”, scherza). E tra qualche giorno, in libreria, anche la biografia firmata da Gaja Cerroni e Samanta Agosti ("Tal là al Moro").

Lo splendido complesso che sorge a Quarto, a pochi chilometri da Piacenza, è una scuola calcio che guarda al domani. Insieme all’Atalanta, tra l’altro.

I giovani sono tutto per noi. Abbiamo scelto di non avere la prima squadra perché per me non ha senso. E tante società professionistiche non lo capiscono ancora. Non investono abbastanza sul settore giovanile.

In che senso?

Ad allenare i ragazzi ci mettono allenatori di seconda fascia, quasi dei volontari, non gente che ha giocato ad alti livelli. Il responsabile del settore giovanile di una squadra professionistica dovrebbe essere sempre una figura di assoluto spessore. E invece puntano su profili che costano meno. Il risultato è evidente: i giovani, da noi, faticano a crescere. Come fai a costruire la prossima Nazionale, così?

Quindi, tecnica o tattica?

Altra patata bollente. In questo senso il nostro rapporto con l’Atalanta è indicativo. Anche se a calcio ho fatto tutte le categorie fino alla massima serie, vado a Zingonia e mi si apre un mondo. Atalanta e Roma, oggi, allevano i giovani talenti come nessun altro. E anche qui da noi, fino a quattordici anni, non esistono ruoli. Il terzino che deve fare la diagonale a dieci anni? Ma non scherziamo! E poi ci stupiamo se non vedi più un uno contro uno in Serie A. Ben venga, uno che dribbla. Fino ai quattordici, qui, è tutta tecnica, poi li impostiamo. Ricordo ancora una grande cosa che disse Demetrio Albertini qualche anno fa: “Se le squadre di C non si possono permettere di fare lavorare gente di calcio con i ragazzi, non sei obbligato a fare il settore giovanile professionistico”. Vedi cosa combina oggi anche una squadra come il Milan…

Che rapporto avete con l’Atalanta?

Non siamo affiliati, siamo proprio una delle tredici Dea Academy in Italia. I nostri allenatori possono andare a vedere gli allenamenti a Bergamo e i loro allenatori aggiornano i nostri e talvolta allenano i nostri ragazzi.

Il calcio di oggi, Daniele. Massimiliano Allegri, prima sulla graticola per aver fallito la qualificazione Champions col Milan, oggi sulla panchina del Napoli. Ma quel calcio, per molti, è il vero imputato: vecchio, arretrato. Come la vedi?

Il problema non è Allegri, sono le società con quattro/cinque dirigenti. Una volta il calcio era il presidente (che non c’era mai), il direttore sportivo e l’allenatore. Stop. Era più chiaro individuare eventuali responsabilità. Da noi c’era il grande Leonardo Garilli: metteva i soldi e poi arrivederci, lasciava tutto in mano a Gianpietro Marchetti e Gigi Cagni. Alla fine dell’anno si faceva il punto. Oggi che succede? Che non si capisce un tubo. Al Milan Zlatan Ibrahimovic e Max Allegri, a fine stagione, sono venuti alle mani, capite? C’è grande confusione. E non solo al Milan.