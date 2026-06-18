Il giovedì di Brno racconta questa MotoGP: il test definitivo di Aprilia, le condizioni fisiche di Marc Marquez e la tensione sui test con Pirelli

Sole, ventotto gradi, una delle piste più belle del mondo: la MotoGP è arrivata a Brno e buona parte dei piloti gira per il paddock con il sorriso di chi ha parcheggiato in paradiso. C’è qualche eccezione, a partire da Toprak Razgatlioglu: “È un circuito da percorrenza, va forte chi guida in stile due tempi e ci sono poche staccate. Per me è il peggio”. Jorge Martín ha fatto il giro delle sette chiese per scusarsi con piloti, team e televisioni per l’incidente causato a Balaton. Marco Bezzecchi dice di guardare avanti ma probabilmente fatica a riuscirci, un po’ perché lo zero dell’Ungheria continua a martellargli le tempie e un po’ perché sente ancora i postumi della caduta: “Ho preso una grossa botta a tutta la parte destra del corpo. Soprattutto la mano e la tibia destra. La mano è andata quasi subito meglio, ho solo qualche contusione. Alla gamba ho avuto un taglio al muscolo e ci ho messo un po’ di giorni a recuperare, non sono ancora riuscito a tornare in moto”.



Il punto è che questa rischia essere una gara chiave per il mondiale di Aprilia. La pista sulla carta dovrebbe far volare le RS-GP, non meno che al Mugello comunque, e riportare il giusto clima nel box sarà fondamentale per far sì che Bezzecchi e Martín continuino a guardare la classifica dall’alto. Sarà compito di Massimo Rivola far sì che le cose funzionino.